Marcelo foi ao Templo dos Lamas “patrióticos” falar de política e defender liberdade religiosa

No dia em que se encontrou com o primeiro-ministro chinês e horas antes do encontro com o Presidente Xi JinPing, Marcelo escolheu a visita a um templo budista para falar do modelo político chinês e de como isso se casa com a liberdade individual de cada e com a liberdade religiosa. Tudo em ambiente zen, claro, como pedia o cenário envolvente e como convém a quem não veio à China para afrontar diretamente o interlocutor.

Quando chegou ao Templo dos Lamas, o maior templo do budismo em Pequim, o Presidente da República até trazia credenciais: não só tem uma filha interessada no tema, como até já assistiu ao começo do novo ano tibetano numa cerimónia budista, como lembrou que na tomada de posse promoveu um encontro “filosófico e religioso” de várias religiões.

O monge que o acompanhou ficou satisfeito com a afirmação, mas Marcelo deixou um aviso: “Tenho pensado que há muitos pontos em comum entre o budismo e o cristianismo, mas também há diferenças. O budismo chega aos outros depois da purificação pessoal, enquanto o cristianismo chega à purificação pessoal através dos outros”.

E o Presidente, que se assumiu cristão, claramente pendia mais para a última. Mas nunca se sabe: “Venho aqui com um espírito ecuménico para ouvir contar uma história, uma tradição tão importante quer na China, quer para a humanidade”.

Entre os vários pavilhões que foi visitando, sempre com a explicação do guia que se tornou monge e pretende ficar no templo até ao fim dos seus dias, Marcelo passou pela porta da Harmonia, passou pelo do Buda da Vida Longa, pelas salas da filosofia budista, da medicina, o esoterismo e a matemática. O percurso que um aprendiz de Buda deve fazer no seu caminho para o nirvana.

Mas o Presidente queria ouvir a tal história. E foi fazendo perguntas: há alguma hierarquia entre lamas ou há igualdade?

Qualquer ser humano pode atingir o Nirvana e, portanto, aspirar a ser Buda? A resposta é sim, mas com um preço: “Só tirando as preocupações e os desejos que temos como humanos é que podemos chegar ao Nirvana e tornar-nos Buda. É um método específico, exige muito empenho e muito estudo, mas qualquer pessoa pode chegar lá.”.

Marcelo viu ali uma filosofia mais centrada no indivíduo e menos no coletivo. E foi atrás. Então e a comunidade, onde fica nesse processo? A reposta não o satisfez: “É claro que as outras pessoas também podem contribuir, mas o mais importante para essa evolução é o coração individual”. E o Presidente voltou à carga:

Nesse percurso, de purificação pessoal, a liberdade de cada um é fundamental. Como é que se liga essa liberdade com o objetivo da unificação política global, unificação do povo, neste caso, unificação chinesa?”, perguntou Marcelo.

Era a primeira referência direta ao regime. Num modelo construído com base no interesse do “coletivo” em detrimento do “individual”, como é que o budismo se enquadra nos planos de implementação do modelo chinês em várias áreas da vida em sociedade, incluindo, na religião? O monge budista que ouvia as perguntas, nunca deixou Marcelo sem resposta:

Só através da purificação espiritual é que se pode chegar à unificação do estado e à unificação política. Existe um método especifico para estudarmos e purificarmos a nossa alma, só assim podemos atingir o bem estar da nossa família, da população, do governo, do estado e de todo o mundo”.

Marcelo voltaria a insistir na política, sobretudo num dia em que estavam agendados encontros ao mais alto nível na China. De manhã houve a tradicional deposição da coroa de flores na Praça de Tiananmen e depois um encontro de meia hora com o primeiro-ministro Li Keqiang, que definiu o avanço do relacionamento luso-chinês “sem sobressaltos” e afirmou que a China está disposta a reforçar a cooperação bilateral com Portugal “em todos os setores”.

Na residência oficial Diaoyutai, em Pequim, Keqiang acrescentou ainda que “a China e Portugal são importantes parceiros de cooperação e temos salvaguardado o multilateralismo e o comércio livre. Acredito que a sua visita vai injetar um novo ímpeto à relação bilateral”.

Aos jornalistas Marcelo contava depois que mais passos positivos vão ser dados com a passagem da relação dos dois países de um parceira estratégica para o estatuto de diálogo político permanente”, ideia já adiantada pelo Presidente no arranque desta visita à China.

Os temas mais mundanos não ficaram apenas nas reuniões entre políticos. Mesmo no Templo dos Lamas, por entre vários símbolos ascetas, havia também sinais exteriores do mundo cá de fora. Por exemplo, uma enorme placa do World Guiness of Records à entrada do Pavilhão dos dez mil budas, a certificar que lá dentro estava a maior estátua do mundo esculpida a partir de uma só árvore de sândalo branco. 26 metros de altura de uma estátua de Maitreya, oferecida pelo sétimo Dalai Lama ao imperador Qiaonlong.

Essa foi uma das várias vezes que Marcelo ouviu falar do Dalai Lama, facto que registou. O atual esteve neste templo, mas há 65 anos. Passam aliás 60 anos sobre o início da revolta tibetana contra Pequim, onde o Exército Popular de Libertação da China levou a melhor (e levou também à fuga do Dalai Lama para o norte da índia, onde continua até hoje).

Maitreya representa o buda do futuro, e o Presidente português quis também falar sobre isso. Como será o futuro no modelo ambicionado pela China. Ao contrário do que se possa pensar, o regime não impede propriamente o culto religioso. Mas também não aprecia que haja nomeação de hierarquias que não passem por prévia aprovação política. Escolher quem manda, para ter a certeza de que não há “radicalismos”. Talvez porque acredita em destino (ou porque foi precisamente um desses líderes que teve visto prévio antes de assumir funções), o monge budista anfitrião parecia já estar à espera da pergunta. E esclareceu: “Em primeiro lugar temos de ser patriotas, patriotas com o estado, patriotas com o país e depois só aí é que podemos ser bons budistas. O nosso objetivo é o mesmo: lutar para o futuro da China, para o futuro da nossa Pátria”.

Marcelo ouviu a história que tinha pedido. Invejou a felicidade do anfitrião e até o processo de purificação da alma quando aplicado às questões terrenas: “É um processo interessante, então na vida política era muito conveniente: deixar para trás os problemas para ser feliz”.

Mas não pareceu ter mudado as ideias que trazia quando começou a visita. “Para nós portugueses é uma evidência que está na Constituição. Pode ser-se patriota e respeitar-se a liberdade de religião”.

Sempre ao lado, na habitual postura Zen, o ministro dos Negócios Estrangeiros voltava a rematar (como tem feito quase todos os dias): “Esta foi a vitória do cristianismo comunitário, para não dizer socialista, sobre o budismo individualista.” Marcelo não respondeu, estava a acender incenso e a desejar prosperidade para Portugal

