Morreu José de Almeida Fernandes, um dos pioneiros do movimento ambientalista em Portugal

Morreu na madrugada desta segunda-feira José de Almeida Fernandes um dos pioneiros das políticas públicas de ambiente em Portugal. Biólogo de formação, tinha 87 anos, e teve um papel importante quer no movimento associativo – foi muitos anos presidente da Liga para a Proteção da Natureza, a primeira organização dedicada à conservação da natureza da Península Ibérica –, quer aos primeiros organismos públicos de defesa do ambiente, como a Comissão Nacional do Ambiente, criada em 1971.

Depois de ter iniciado a sua carreira como investigador no Museu de História Natural da Faculdade de Ciências da Universidade Lisboa, em 1975 passou a dedicar-se a tempo inteiro às políticas de ambiente, tendo desempenhado funções muito variadas quer como representante de Portugal em organizações internacionais — foi o responsável pela primeira representação portuguesa no Comité Europeu para a Conservação da Natureza, logo em 1974 —, quer como consultor e adjunto de diferentes gabinetes ministeriais, quer como presidente do Instituto de Conservação da Natureza e, mais tarde, de um novo organismo que imaginou e montou, o Instituto de Promoção Ambiental, focado na educação ambiental.

A 22 de Abril de 2015, Dia da Terra, foi uma das seis personalidades homenageadas pelo governo numa cerimónia que celebrou a data com a assinatura do Compromisso para o Crescimento Verde. Os outros homenageados foram Gonçalo Ribeiro Telles, José Correia da Cunha, Mário Ruivo, Tomás Espírito Santo e Humberto Vasconcelos.

José de Almeida Fernandes era pai do publisher do Observador José Manuel Fernandes e da jornalista do Público Ana Fernandes.

