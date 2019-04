New York Times censura cartoon de António por ser antissemita

O The New York Times (NYT) publicou na quinta-feira, 25 de abril, um desenho do cartoonista António, sem autorização do autor português e sem revelar o seu nome. No cartoon, Donald Trump aparece representado com um kipá (símbolo judaico) na cabeça e uns óculos escuros sendo guiado por um cão com a cara do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

De acordo com o Correio da Manhã, o filho mais velho do presidente dos Estados Unidos não ficou indiferente à situação e, tal como é hábito recorrente do pai, Donald Trump Jr. utilizou a sua conta do Twitter: “Não tenho palavras para o antissemitismo aqui exposto. Imaginem se isto não estivesse num jornal de esquerda?”

Disgusting. I have no words for flagrant anti-Semitism on display here. Imagine this was in something other than a leftist newspaper? https://t.co/3t47DW9OCB — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) April 27, 2019

A polémica ficou instalada e as críticas começaram a chegar. De acordo com a CNN, não tardaram a ser feitas acusações generalizadas de antissemitismo e o NYT decidiu retirar o desenho do jornal e emitiu uma nota editorial, pedindo desculpa pela publicação do cartoon: “A imagem era ofensiva e foi um erro publicá-la”.

An Editors' Note to appear in Monday’s international edition. pic.twitter.com/1rl2vXoTB3 — New York Times Opinion (@nytopinion) April 27, 2019

No comunicado feito no domingo à tarde, o jornal adiantou também, de acordo com a notícia do Diário de Notícias, que a decisão de publicar o cartoon partilhado na edição impressa internacional do New York Times foi feita por um único editor que tomou a decisão sem supervisão. O NYT adianta ainda que “o assunto continua sob avaliação”. E informa que o cartoon foi disponibilizado pelo The New York Times News Service and Syndicate — plataforma de partilha de artigos do diário norte-americano e de outros 70 jornais do mundo — que entretanto o eliminou.

Ao Correio da Manhã, o autor do desenho, António, confessou-se surpreendido com a situação e com a polémica à volta da mesma: “Ninguém falou comigo. Não tenho qualquer colaboração com o NYT. É possível que tenham retirado do meu Facebook. Não sei. Amanhã [hoje] vou tentar saber o que aconteceu”.

Não é a primeira vez que se gera uma polémica em torno de um desenho deste cartoonista português (do Expresso). Em 1992, um cartoon onde aparece o Papa João Paulo II com um preservativo no nariz também gerou polémica entre o público.

