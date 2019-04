Paddy Cosgrave “explora” construção de novo centro de conferências em Lisboa para mais eventos globais

Paddy Cosgrave vai reunir esta segunda-feira em Lisboa com representantes do “maior construtor e operador de conferências e eventos de exibição do mundo”. A reunião será para abordar a possibilidade “exploratória” de trazer mais eventos globais para Lisboa, como explicou fonte da Web Summit ao Observador, desde que façam “100% de sentido económico” para a cidade, assegura. Os planos para esta segunda-feira passam pela visita a espaços ao ar livre.

No Twitter, o fundador da conferência que vai ficar durante 10 anos em Lisboa, pede para as pessoas imaginarem que Lisboa tem “um centro de conferências inteiramente novo” que se situará “numa nova e bonita localização”. “Acho que há uma enorme oportunidade em aberto, fora da Web Summit, para Lisboa ser a cidade anfitriã de muitos mais eventos globais. É a cidade perfeita”, escreveu Paddy.

Of course first and foremost any new large venue has to 100% make economic sense for the city of Lisbon. But perhaps given that the case exists for almost all other major and minor European cities, including many smaller & less connected cities, the case may exist for Lisbon. — Paddy Cosgrave (@paddycosgrave) April 29, 2019

No ano passado, o Governo e a Câmara Municipal de Lisboa assinaram um acordo com Paddy Cosgrave para que a Web Summit se realize em Lisboa nos próximos 10 anos. A contrapartida exige um investimento público de 11 milhões de euros por ano (110 milhões no total): 8 milhões serão assegurados pelo Turismo de Portugal e pelo IAPMEI. Os restantes 3 milhões serão provenientes do Fundo de Desenvolvimento Turístico de Lisboa, alimentado pelas receitas geradas com a taxa turística.

Além do investimento em dinheiro, o acordo entre a Web Summit e os organismos públicos pressupõe obras de expansão na FIL, onde atualmente se realiza a maior conferência de empreendedorismo e tecnologia da Europa. O objetivo de Paddy Cosgrave é o de duplicar a capacidade expositiva das startups que todos os anos participam na Web Summit. Na edição do ano passado, passaram pelo Parque das Nações 69.304 pessoas, oriundas de 159 países, estiveram mais de 1.800 startups representadas e as conferências contaram com cerca de 1.200 oradores.

Segundo o Expresso, a ampliação das instalações no Parque das Nações vai custar 150 milhões de euros e permite triplicar a capacidade da atual FIL — atualmente, o centro conta com quatro pavilhões numa área de 41 mil metros quadrados. O objetivo da Fundação AIP, proprietária da FIL, é o de arrancar com as obras do novo centro de congressos já este ano e aumentar progressivamente o espaço até atingir 110 mil metros quadrados, para que possa organizar 38 a 40 grandes congressos por ano.

A expansão da FIL terá duas fases e, na segunda, será construído um novo edifício, que terá um auditório com capacidade para 5 mil pessoas, dois pavilhões e instalações subterrâneas de suporte à realização de eventos. Rocha de Matos, presidente da Fundação AIP, disse ao Expresso que, para a próxima edição da Web Summit, em novembro de 2019, a FIL já ia ter “alguma oferta acrescida” relativamente à que tem atualmente.

“O nosso projeto tem a Web Summit como trigger, mas o objetivo é atrair a Lisboa dezenas de eventos durante o ano com dimensão equivalente”, afirmou.

A reunião de Paddy Cosgrave com aquele que será o “maior construtor e operador de conferências e eventos de exibição do mundo” não está relacionada com o projeto atual da FIL, visto que o fundador da Web Summit fala numa “nova e bonita localização” que possa receber eventos de escala mundial. Na primeira publicação que fez no Twitter, Paddy

*Em atualização

