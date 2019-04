Qual o eléctrico mais vendido na Europa em Março?

Os motores a gasóleo sofreram mais uma dura machadada em Março, ao atingir apenas 31% do mercado, depois dos 36% conseguidos no mesmo mês de 2018, quebra que é compensada pelo crescimento da procura por motores a gasolina, que subiram de 57% em 2018 para 60% este ano. O que são péssimas notícias para o ambiente, uma vez que os diesel produzem substancialmente menos dióxido de carbono (CO 2 ).

Mas nem todas as notícias são más, pois Março assistiu igualmente ao crescimento das vendas das motorizações híbridas, híbridas plug-in e eléctricas, que depois de um share de 5,3% no ano transacto, alcançaram 7,1% em 2019. Deste crescimento, que permitiu pela primeira vez ultrapassar as 100.000 unidades de veículos electrificados, a procura relativa aos híbridos plug-in caiu 2%, enquanto os híbridos venderam mais 24%. Contudo, o maior salto foi o dos eléctricos, cujo volume de vendas aumentou 85%.

Outra novidade de Março tem a ver com o ranking das vendas dos automóveis eléctricos. Tudo porque há um novo líder destacado. No terceiro mês do ano, a Tesla comercializou 15.683 unidades do Model 3, ultrapassando com larga vantagem a concorrência. Depois do eléctrico americano, o segundo mais vendido foi o Renault Zoe, com 4.277 unidades, batendo assim o seu habitual rival, o Nissan Leaf, que transaccionou apenas 3.783 veículos, o que deixou com uma vantagem não muito confortável sobre o BMW i3 (3.159 unidades). O quinto mais vendido foi o VW e-Golf, com 1.983 veículos.

Os quatro híbridos mais vendidos tinham todos emblema Toyota, respectivamente Yaris, C-HR, Corolla e Rav4, com a 5ª posição do ranking a pertencer ao Kia Niro. Entre os híbridos plug-in o mais vendido continua a ser o Mitsubishi Outlander, à frente do Mini Countryman, BMW Série 5, Volvo XC60 e BMW Série 2.

Comparador de carros novos

Compare até quatro, de entre todos os carros disponíveis no mercado, lado a lado.

Experimentar agora

Continuar a ler