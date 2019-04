Quer um “brinquedo” com diversão garantida?

A Fórmula E é uma modalidade que compensa a falta de ruído, de potência e de powerslides dos seus carros, com toques e um espectáculo que vai ao encontro dos espectadores, mesmo no centro das principais cidades, em vez de esperar por eles num circuito, longe de tudo. Um dos mais recentes grandes prémios (GP) do ano disputou-se em Roma mas, muito provavelmente, não foram os fórmulas eléctricos os veículos mais espectaculares em pista.

Para animar as hostes, a organização do campeonato da Fórmula E decidiu convidar Colin Furze, um youtuber que poucos conhecem, mas que se caracteriza por evidenciar uma dose de ‘loucura’ muito acima da média. Isto e um jeito natural para bricolage.

O desafio lançado a Furze consistia em deslocar-se a Roma, para acompanhar o GP, desde que no processo se fizesse acompanhar de um dos seus veículos. Mas se modelos estranhos é coisa que não falta na garagem do youtuber, Furze não tinha nada eléctrico para “rimar” com a Fórmula. Um problema que se revelou de rápida solução, com o britânico de 39 anos a conceber um triciclo de drift, mas eléctrico.

Concebido e produzido em casa, basicamente adaptando um motor de 20 cv e uma pequena bateria, Furze conseguiu criar um brinquedo simples mas terrivelmente divertido, para quem gosta de andar sistematicamente atravessado. E para o provar, o inglês demonstrou que o “drift Trike” motorizado até num supermercado pode fazer das suas.

Se acha que o “trike” é louco, então ponha os olhos no tuk-tuk que Furze também criou. Tem um motor de Honda CBR 600 com 100 cv, que literalmente o faz voar. E como o britânico ainda achava que era necessário apimentar o veículo, instalou-lhe umas metralhadoras…

