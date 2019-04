10 cães “especiais” puxam camião (e sem comer nada)

Os cães são efectivamente nossos amigos, mas há uma série de funções em que os seus serviços não podem ser requisitados, seja pelas condições ou pelo esforço envolvido. Mas como necessitamos da versatilidade que as suas dimensões compactas garantem e a tracção e agilidade que as suas quatro patas asseguram, a Boston Dynamics tratou de construir cães robot. O que nem sequer é estranho, pois os robots são a especialidade desta empresa.

A Boston Dynamics é, muito provavelmente, o mais avançado fabricante de autómatos, com as mais diferentes formas e funções. Isto porque além da criatividade e competência dos seus técnicos, possuiu durante anos o apoio da gigante Google, para em 2017 trocar os bolsos fundos da tecnológica americana pela carteira igualmente recheada dos japoneses da SoftBank. Uma das suas criações mais conhecidas é o BigDog, um robot de quatro patas concebido para fins militares, mas que cada vez mais surge associado a projectos ligados ao sector civil.

Para provar o potencial do “bicho”, a Boston Dynamics atrelou 10 cães robot, do modelo SpotMini, como se fossem cães de carne e osso, preparados para puxar um trenó. Só que estes “animais” mecânicos, porque têm outra capacidade de tracção e de resistência, em vez de um simples trenó, puxaram um camião. O vídeo foi filmado no parque de estacionamento da empresa, com um perfil ligeiramente a subir para que o veículo pesado não ganhasse velocidade e atropelasse os canídeos mecânicos. Nas imagens é visível o esforço realizado pelos cães robot na fase de arranque, para depois a velocidade de deslocação aumentar, apesar da ligeira subida (1%).

O SpotMini pesa apenas 30 kg e está equipado com uma bateria que lhe permite funcionar durante 90 minutos. Foi concebido como um cão mecânico de companhia, que estará à venda algures durante 2019. O preço ainda não foi anunciado, o que se sabe é que o robot de quatro patas está dotado de inteligência artificial, para apreender o que seu dono lhe ensinar, adaptando-se às distintas tarefas, sejam elas em casa – uma vez que é exímio a subir e descer escadas – ou fora. Pode “ver” o que se passa, detectar intrusos, patrulhar casa ou jardins e dar sinal caso detecte que há motivo para alarme. Pelo sim pelo não, a Boston Dynamics não concebeu o SpotMini com boca e muito menos com dentes, pelo que mesmo que o animal se zangue é garantido que, no limite, não morde.

