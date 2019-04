À espera de um bebé real: das hashtags aos memes

Em 2013, 2015 e 2018 a hashtag #GreatKateWait foi tendência no Twitter e simbolizava a expetativa dos utilizadores daquela rede social em relação aos bebés reais — primeiro veio George, depois Charlotte e por último Louis, os três filhos do icónico casal William e Kate. Em 2019 a conversa é outra: com o primeiro bebé de Harry e Meghan Markle prestes a ultrapassar a linha da meta são outras “etiquetas digitais” que proliferam na internet: venham daí a #sussexstandby e a #RoyalBabyWatch2019.

Diferentes jornalistas dedicados a cobrir os assuntos que envolvem a família real britânica estiveram na origem da primeira hashtag — #sussexstandby –, tal como atesta o correspondente real Chris Ship.

The arrival of Terry means we can now start using a hashtag

I’ve opted for #sussexstandby as agreed by @RE_DailyMail and @byQueenVic

They turned down my suggestion of #megspreglastleg – can’t think why ???????? https://t.co/3uelaEm8NA — Chris Ship (@chrisshipitv) April 30, 2019

As hashtag não são, por enquanto, trending topic, mas já são motivo de alguns memes que sinalizam, uma vez mais, a ansiedade de alguns internautas. Seja disso exemplo aqueles que recorrem a personagens cinematográficas como a velhinha “Rose” do filme “Titanic” ou o já eterno “Mr. Bean”.

L’arrivée des Superfans a mis le « press pack » en émoi... Il était temps pour les journalistes spécialistes de la Famille Royale de trouver un hashtag décrivant cette nouvelle attente d’un Royal Baby, c’est fait !

Nous sommes officiellement en #SussexStandBy pic.twitter.com/kYlMrQlm8d — Voici (@voici) 30 de abril de 2019

An hour after my last tweet about #RoyalBaby and I'm getting increasingly inpatient now. pic.twitter.com/RBmLiJV6ta — Beauty called Nam Joon (@bae_rms) April 30, 2019

