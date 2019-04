A planear férias? Esta autocaravana é incrível

Uma das opções mais em conta para fazer um programa de férias, sobretudo para quem não gosta de ficar durante muito tempo nas mesmas paragens, passa por partir à aventura numa autocaravana. De uma assentada, as famílias (ou grupos de amigos) conseguem assim ter casa e carro num só, com a vantagem de poderem ir mudando o local do ‘acampamento’ sempre que entenderem. Mas não foi propriamente para este tipo de clientes que a Cami concebeu a Terra Wind, uma motorhome muito especial, cuja versatilidade é inquestionável, pois tão depressa o viajante pode estar a rolar na estrada, como atirar-se à água e trocar o volante pelo joystick, passando de condutor a marinheiro num ápice.

Especialista em veículos anfíbios, a Cami (acrónimo de Cool Amphibious Manufacturers International) concentrou-se em fazer deste projecto um dos mais luxuosos que se podem encontrar com estas características. A “casa” tem espaço suficiente para acomodar até oito pessoas, mas com todo o requinte, pois a bordo não faltam os materiais nobres, uma cozinha completamente equipada e até mesmo uma banheira de hidromassagem!

A autocaravana anfíbia desloca-se recorrendo aos serviços de um motor turbodiesel (Caterpillar 3126E) de 330 cv, sabendo-se que no limite, em estrada, a Terra Wind atinge um máximo de 130 km/h. Não é de admirar, pois estamos a falar em mover um “monstro” com quase 13 metros de comprimento e 3,82 de altura, que pesa qualquer coisa como 14.500 kg.

Na água, o ritmo afunda-se até aos 13 km/h, ou seja, o equivalente a 7 nós. A transição da passagem de potência das rodas para os hélices faz-se de forma quase imperceptível, com o veículo a detectar quando está sobre a água e a desengrenar a transmissão às rodas para acoplá-la aos hélices em bronze, de 19 polegadas.

Além do preço, que arranca nos 760 mil euros e chega aos 1,1 milhões de euros da versão mais equipada, a Terra Wind tem ainda outro inconveniente: navegar no mar não é a sua praia, antes se recomendando uma utilização aquática limitada a rios e lagos, devido à “força” da corrente. Por isso e por ser altamente recomendável que esteja garantido o acesso e a saída da água através de uma rampa, sem a qual os aventureiros podem ter de lidar com uma aventura à deriva.

