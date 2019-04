André Majibire é o novo secretário-geral do principal partido de oposição em Moçambique

O Conselho Nacional da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) anunciou esta segunda-feira André Majibire como o novo secretário-geral da principal força política de oposição em Moçambique, disse esta segunda-feira à Lusa fonte do partido.

“Segundo os estatutos do partido, o presidente designa e o Conselho Nacional do partido ratifica. Neste caso, o novo secretário-geral do partido foi ratificado por aclamação”, disse à Lusa a fonte.

André Majibire substitui Manuel Bissopo, exonerado em fevereiro por Ossufo Momade, que assumiu a liderança do partido em janeiro deste ano, após a morte de Afonso Dhlakama, em 3 de maio do ano passado.

Além de deputado da Renamo na Assembleia da República, André Majibire é chefe da delegação da Renamo nas negociações com o Governo moçambicano para uma paz definitiva em Moçambique.

A indicação de André Majibire ocorreu durante a sessão ordinária do Conselho Nacional da Renamo, que esteve esta segunda-feira reunido em Nampula, norte de Moçambique.

Na mesma sessão, a Renamo anunciou que vai propor um projeto de lei para que se eleve a figura de Afonso Dhlakama a herói nacional. “Orientámos ao conselho jurídico do partido a conceber e submeter às instâncias competentes este projeto de lei, marcando de forma indelével a figura do saudoso presidente”, disse Ossufo Momade, na sua intervenção na sessão a partir de Gorongosa, centro de Moçambique.

Continuar a ler