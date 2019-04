Bruno Fernandes ficou à porta do Estoril Open mas Bernardo Silva passou e abriu-lhe a porta do Manchester City

Desde que Bruno Pereirinha – o agora médio do Cova da Piedade que fez a formação no Sporting –, foi barrado à entrada da zona VIP do Estoril Open por ser apresentar de calções, que o dress code do maior evento de ténis em Portugal fez escola, menos num sítio. Parece que em Alvalade o briefing continua a não ser bem feito e esta terça-feira foi a vez do capitão leonino, Bruno Fernandes ter ficado à porta por ter aparecido…. de calções. Mas como diz o ditado, “quando se fecha uma porta abre-se uma janela” e Bernardo Silva apareceu pouco tempo depois para abrir a janela do Manchester City ao médio do Sporting.

“O Bruno é um grande jogador. Está a fazer uma época fantástica, com muitos golos e assistências. Não é normal na posição dele, está com números de ponta de lança”, disse um bem vestido Bernardo Silva à entrada do Estoril Open, antes de acrescentar que o médio “ainda é jogador do Sporting, mas tem potencial para jogar noutros campeonatos”. Os dois jogadores acabaram poucos minutos depois por se juntar para uma fotografia, já dentro da zona VIP e com calças vestidas.

Bruno Fernandes tem sido apontado pela imprensa como um dos alvos prioritários do Manchester City para a próxima época e Bernardo Silva – pela boa relação que tem com Pep Guardiola – pode interceder pelo atual capitão dos leões que tem estado em destaque esta época pelos 28 golos que já apontou esta temporada.

A aproveitar os dois dias de folga depois da vitória que isolou o Manchester City no topo da liga inglesa, Bernardo Silva elogiou ainda a formação encarnada, assumindo que gostaria de ver o Benfica a acabar a época em primeiro lugar. “O Benfica agora tem alguma vantagem depois do empate do FC Porto e de passar em Braga, onde os jogos são sempre difíceis. Espero que acabe da melhor forma e que o Benfica seja campeão”, desejou uma das figuras do plantel dos citizens.

O ex-jogador do Benfica elogiou o trabalho de Bruno Lage ao aproveitar a formação do Benfica, elogiando os “miúdos” que “têm características diferentes, mas que têm correspondido da melhor forma”, admitindo que se pudesse escolher os jogadores do plantel do Manchester City, “levava todos”, referindo-se a Florentino, Ferro, João Félix e até a Diogo Jota.

