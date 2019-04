Carolina do Norte. Dois mortos e quatro feridos em aparente tiroteio. Suspeito já foi detido

Pelo menos duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas na sequência de um aparente tiroteio e o suspeito já foi detido, avança a KKTV. O incidente ocorreu esta terça-feira no campus da Universidade da Carolina do Norte.

De acordo com a Mecklenburg Emergency Medical Services Agency (serviço médico local), duas pessoas foram encontradas mortas no local. Duas pessoas estão ainda em risco de vida e outras duas têm feridos leves. Não se sabe se as vítimas são estudantes.

A instituição de ensino universitário, que tem 30.000 estudantes, alertou os estudantes e funcionários para se protegerem num local seguro e a universidade está encerrada. A instituição receberia um concerto no estádio de futebol esta terça-feira

Num vídeo publicado por um estudante, é possível observar agentes da polícia a correrem numa direção, enquanto os estudantes abandonam o local.

O mesmo estudante divulgou uma imagem onde é possível observar uma porta da biblioteca da universidade cujo vidro foi partido.

A polícia de Charlotte-Mecklenburg está a investigar o caso. Os media locais não conseguiram contactar fonte oficial da universidade para obter comentários.

O encerramento da universidade continua.

NinerAlert: Campus lockdown continues. Remain in a safe location. Monitor email and UNCC homepage. — UNCC OEM (@NinerAlerts) April 30, 2019

