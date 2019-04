Casa onde vive Sócrates, na Ericeira, ainda está em nome de empresário angolano

A casa onde José Sócrates vive na Ericeira, e que terá sido comprada pelo primo José Paulo Bernardo Pinto de Sousa, mantém o nome do antigo proprietário no Fisco, o empresário angolano Fernando dos Anjos Ferreira, noticiou o Correio da Manhã.

José Paulo Sousa, investigado na Operação Marquês por alegadamente ser testa-de-ferro de Sócrates, tornou-se dono da casa da Ericeira (no concelho de Mafra) a 16 de outubro de 2018. Segundo os dados da Conservatória do Registo Predial de Mafra, divulgados pelo Correio da Manhã no ano passado, a entrega da casa foi feita por Fernando dos Anjos Ferreira para pagamento de uma dívida no valor de 431 mil euros.

O primo do antigo primeiro-ministro, a viver em Angola, deveria ter comunicado ao Fisco que era o dono da casa da Ericeira, mas aparentemente não o terá feito, segundo o jornal que consultou a caderneta predial urbana do imóvel. Como Fernando dos Anjos Ferreira ainda é o dono da casa aos olhos do Fisco, será ele o notificado para o pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) no valor de 1.730 euros.

