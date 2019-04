Depois do feito histórico, sonho do FC Porto tem obstáculo de peso: dragões defrontam Füchse Berlin na Taça EHF

A vitória do FC Porto frente aos franceses do Saint Raphaël no passado sábado, que permitiu que os dragões fizessem história como a primeira equipa portuguesa de sempre a chegar à Final Four da Taça EHF, foi devidamente comemorada mas o sonho não ficou por aí e os azuis e brancos ficaram esta terça-feira a conhecer o adversário na meia-final da competição, que terá os jogos decisivos na Sparkassen-Arena, em Kiel: o Füsches Berlim, atual campeão em título da prova.

Apesar de tratar-se de um adversário complicado, com muita experiência em termos internacionais e que disputa uma das ligas mais competitivas do plano europeu, o FC Porto acabou por ter o cenário “menos complicado” entre o panorama possível, sobretudo por ter conseguido fugir ao anfitrião germânico THW Kiel. Nesta altura, o Füsches Berlim ocupa o sexto lugar da Bundesliga, fora das posições que dão apuramento para as provas europeias. Nos quartos, o conjunto alemão eliminou os compatriotas do TSV Hannover-Burgdorf. A outra equipa nesta Final Four é o TTH Holstebro, formação dinamarquesa que se cruzou com os dragões na fase de grupos com dois triunfos para a equipa portuguesa.

O conjunto liderado pelo sueco Magnus Andersson começou por derrotar na primeira ronda os romenos do AHC Potaissa Turda com dois triunfos (41-21 em casa, 27-24 fora), seguindo-se nova passagem com os bielorrussos do SKA Minsk com vitória no Dragão Caixa por 34-29 e derrota como visitante pela margem mínima (25-24). Na terceira ronda, que dava apuramento para a fase de grupos, o FC Porto conseguiu alcançar uma das surpresas da competição ao afastar os germânicos do Magdeburgo: após uma derrota na Alemanha por três golos (26-23), os azuis e brancos tiveram uma exibição de sonho frente aos antigos campeões europeus, vencendo por 34-27 e assegurando passagem à etapa seguinte.

Na fase de grupos, os dragões somaram por vitórias os seis encontros realizados diante dos dinamarqueses do TTH Holstebro (32-29 em casa, 33-31 fora), dos romenos do Constanța (30-27 em casa, 35-29 fora) e dos espanhóis do Cuenca (37-26 em casa, 29-26 fora), eliminando antes da Final Four os franceses do Saint Raphaël com um triunfo no Porto este sábado por 34-30 depois do empate a 30 golos alcançado em território gaulês na semana passada.

De acrescentar que, antes da mudança de modelo competitivo na prova com a integração de uma fase de grupos (2012/13), o ABC tinha sido a única equipa a chegar às meias-finais da prova, em 2000 (onde perdeu com o Magdeburgo). O encontro entre o FC Porto e o Füsche Berlim vai realizar-se a 17 de maio, estando a final marcada para o dia seguinte.

