Estoril Open: John Millman marca encontro com João Domingues nos ‘oitavos’

O australiano John Millman venceu esta terça-feira o compatriota Bernard Tomic, na primeira ronda do Estoril Open, que decorre no Clube de Ténis do Estoril, e vai defrontar o português João Domingues nos oitavos de final.

No segundo encontro do dia no ‘court’ 3, o número 50 do ranking ATP, de 29 anos, não deu hipótese a Tomic, que ocupa o 76º posto na hierarquia mundial, e precisou de apenas 51 minutos para ganhar em dois ‘sets’, com os parciais de 6-3 e 6-0.

Millman está a competir pela primeira vez no Estoril Open e vai também encontrar João Domingues pela primeira vez no circuito ATP. O tenista português, número 214 do mundo, superou na ronda de abertura o australiano Alex De Minaur, sexto cabeça de série e 27º do ranking, em três ‘sets’, pelos parciais de 6-2, 2-6 e 6-2.

