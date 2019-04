Governo vai exigir uma estação de correios por concelho no novo contrato com CTT

Na estreia como ministro das Infraestruturas e da Habitação na comissão de Economia, Pedro Nuno Santos deixou duas novidades na intervenção inicial. Uma exigência que o Governo vai colocar aos CTT na renegociação do contrato concessão dos serviços postais e a abertura para a fusão da CP e da EMEF. Da oposição ouviu de imediato a pergunta: “A quanto tempo estamos das eleições?”.

O contrato de concessão com a empresa CTT – Correios de Portugal terminará no próximo ano e o ministro socialista acredita que “foi prejudicial ao povo português”. Assim, diz que o Governo “não aceitará uma renegociação do contrato de concessão que não passe pela abertura de uma estação de correios em cada um dos concelhos do território nacional”. O contrato de concessão será renegociado pelo próximo Governo.

Recentemente, os parceiros do Governo no Parlamento, PCP e Bloco de Esquerda, avançaram com projetos de resolição a pedir a renacionalização dos CTT, devido ao encerramento de várias lojas pelo país, recomendando ao Governo que aproveitasse o final da concessão (em dezembro de 2020) para o fazer. Em janeiro um relatório da Anacom previu que o número de concelhos sem estações de correio subisse para 48 rapidamente. O Governo não aceita a renacionalização, mas quer reverter esse processo de encerramentos, colocando essa como condição num novo contrato de concessão.

Outro dos temas que o ministro levava preparado era o da assunção da falta de investimento e de pessoal na CP, mas também avisou que “a principal preocupação é que a empresa seja uma empresa honesta, não prometa o que não consegue cumprir”. E diz que a sua “batalha” é “garantir que o Governo defina investimento necessário para dar a volta à CP”. Adianta, desde logo, um caminho possível para racionalizar recursos na empresa: “A EMEF deve continuar separada da CP?”.

Pedro Nuno Santos não quis comprometer-se com a solução, mas suscitou “o debate” sobre esta solução, dizendo que a EMEF (Empresa de Manutenção de. Equipamento Ferroviário) e a CP — que a detém a 100% — “funcionam muitas vezes de costas voltadas”.

A onda de anúncio fez a oposição disparar com um aparte sobre a proximidade das eleições e a pressão desse calendário sobre o Governo, ao que Pedro Nuno Santos respondeu que o Governo “não está cá só para cumprir calendário”.

O ministro mostrou-se ainda preocupado, na audição que decorre esta tarde, com o resultado do estudo de impacto ambiental sobre a ampliação da base do Montijo. O estudo já foi entregue à Agência Portuguesa do Ambiente e prevê-se que ainda leve seis meses a ser conhecido. No entanto, o ministro pressiona: “Não há localização nenhuma que não tenha impactos ambientais ou de outro género. A solução perfeita sobre investimento aeroportuário não existe”.

O ministro dramatizou mesmo a situação, dizendo que o atraso na discussão sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa teve “prejuízos avultados” para os portugueses. “Qualquer iniciativa que atrase esse processo é de prejuízo de milhares e milhões de euros em exportações e receitas para turismo”, alertou.

