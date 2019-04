João Sousa ultrapassou mais uma ronda contra o adversário “mais difícil do mundo” (como um dia lhe disse Nadal)

Uma vez o Rafa [Rafael Nadal] disse-me que o mais difícil do mundo é jogar bem em casa.”

A história foi contada por João Sousa no rescaldo da vitória na ronda inaugural do Millennium Estoril Open frente a Alex Popyrin por 6-4, 2-6 e 6-2. Na tarde desta terça-feira, João Sousa conseguiu assim vencer em casa, na ressaca do triunfo do ano passado, e para isso contou com a ajuda do público português. “Lidar com o nervosismo ao princípio foi difícil, mas acabei por conseguir jogar a um bom nível. O público ajudou-me a estar focado a manter-me a um bom nível”, disse o vimaranense no final da partida.

A par da força do público, João Sousa vai também descarregando as emoções para a equipa técnica, que costuma acompanhar os encontros, no Estoril, na bancada de acesso ao público, mas em casa conta com um apoio especial dos pais e da restante família – que habitualmente assistem numa zona oposta do estádio. “Sou muito emotivo. Aqui é bom porque tenho várias ‘frentes de combate’ e como estão em lados diferentes vou assim descarregando as emoções”, contou o tenista, entre risos.

João Sousa admitiu que “o nervosismo esteve bastante presente”, frente a um jogador que “vinha da qualificação, com ritmo competitivo e que tem vindo a evoluir e a fazer bons torneios”. “Vai fazer grandes resultados no futuro e esta foi uma grande vitória para mim”, disse o português na análise ao encontro da ronda inaugural do Estoril Open.

Para já, João Sousa não quer pensar na expressão “revalidar o título” e aponta baterias ao adversário dos oitavos-de-final, o belga David Goffin – que já defrontou por seis vezes, registando duas vitórias. “Estou mais confiante, o próximo adversário é muito difícil, já jogámos várias vezes. Agora é desfrutar, descansar e recuperar da melhor maneira”, porque esta quinta-feira é dia de entrar novamente em campo, em singulares.

Fognini alerta que não está “a top” mas quer deixar boa imagem no regresso a Portugal

Na antevisão da estreia no Estoril Open – que vai ser apenas esta quinta-feira –, Fábio Fognini surgiu na sala de conferências de imprensa “um pouco cansado, mas pronto”, como começou por dizer aos jornalistas. Depois da vitória no Masters 1000 de Monte Carlo, a maior conquista da sua carreira, Fognini admite não “estar ainda a top, mas a melhorar a cada dia que passa e com vontade de dar o melhor” neste regresso a Portugal, onde não joga desde 2013 e onde está “por recomendação do patrocinador”, admitiu sem filtros, como é seu hábito.

A vitória em Monte Carlo – frente a Dusan Lajovic, que foi eliminado esta terça-feira do Estoril Open –, é vista como um ponto de viragem na carreira de Fognini – conhecido pelo temperamento que apresenta em campo –, mas o italiano garante que “mesmo depois de ter ganho um grande torneio continuo a ser quem sou a 110%”. “Eu gostava de jogar todas as semanas como joguei em Monte Carlo, mas sei que não vai dar”, disse o tenista em jeito de antecipação de futuras irritações dentro de campo, que nem o nascimento de um filho – com a também tenista, Flávia Penneta –, ameniza. “Após o nascimento do Frederico a minha forma de pensar mudou um pouco, mas não mudou quem sou”, salientou novamente.

A vitória em Monte Carlo que o colocou no 12.º lugar do ranking mundial – a melhor classificação da carreira, aos 31 anos –, não coloca Fognini no lote de favoritos para a vitória em Roland Garros. “Claro que gostaria de ganhar em Paris mas um Nadal on fire, um Thiem em forma, mesmo o Federer, que agora vai voltar à terra batida, são muito fortes”, disse o italiano que para já quer “levar as coisas dia a dia, com novos objetivos, mas mantendo quem sou”.

