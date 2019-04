Zuckerberg apresenta o novo Facebook: “Algumas pessoas pensaram que não estávamos a falar a sério”

O principal evento anual para programadores do Facebook arranca esta terça-feira pelas 18h em Lisboa (10h em São Francisco, nos Estados Unidos). No F8, espera-se que Marz Zuckerberg anuncie aquelas que serão as grandes novidades da maior rede social do mundo para os próximos meses. Depois de mais um ano marcado por vários casos de violação da privacidade dos mais de 2 mil milhões de utilizadores do Facebook, Instagram e WhatsApp, o líder de 34 anos já anunciou que a sua intenção é a de transformar a rede social numa plataforma focada na privacidade e na interação em pequenos grupos ou apenas em duas pessoas. Será esta terça e quarta-feira que dará a conhecer os principais detalhes?

Na intervenção inicial, Mark Zuckerberg diz, rindo: “Algumas pessoas pensaram que não estávamos a falar a sério sobre isto”, mas estavam. “Vamos começar um novo capítulo, mas vai demorar tempo e vamos ter de resolver alguns problemas, parecendo que não estamos a fazer progressos, mas vamos fazer tudo para construir os produtos que as pessoas querem. Estamos confiantes que vamos fazer isto”, anunciou, acrescentando aqueles que são os seis princípios da nova plataforma focada na privacidade.

Mark Zuckerberg começou por apresentar aquela que será a nova plataforma, uma plataforma na qual “as conversas privadas devem ser seguras, até de nós”, diz. “Não se devem preocupar que o que escrevem seja utilizado contra vocês”, acrescenta, reafirmando que os utilizadores devem confiar que o Facbeook “vai fazer isto bem”. “Devem poder utilizar qualquer uma das nossas apps para falar com os vosso amigos”, sublinha, reafirmando o que já tinha dito várias vezes: “Temos de mudar muitas das maneiras como gerimos esta empresa. Estamos comprometidos em trabalhar de forma aberta”

