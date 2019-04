Militares indianos afirmam ter encontrado pegadas de “criatura mítica” nos Himalaias

O exército indiano divulgou esta terça-feira na rede social Twitter fotografias do que chama “misteriosas pegadas da mítica criatura” conhecida na região como Yeti, tiradas por soldados junto de um quartel situado no quinto monte mais alto do mundo.

No ‘post’ divulgado na conta do serviço de comunicação do exército, precisa-se que as pegadas da alegada criatura medem “81 por 38 centímetros” e foram descobertas no passado dia 9 de abril junto à base de Makalu, na cordilheira dos Himalaias.

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32×15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7 — ADG PI – INDIAN ARMY (@adgpi) April 29, 2019

Nas fotografias, veem-se fileiras das alegadas pegadas na neve, que fontes militares afirmaram ter passado “a especialistas na matéria”, segundo o jornal Times of India, que refere que o exército teve que justificar a publicação depois de receber muitos comentários jocosos e incrédulos nas redes sociais.

“Pensámos que era prudente vir a público [com as fotografias] para excitar os ânimos científicos e reacender o interesse” nos relatos recorrentes da existência de um grande animal esquivo nos Himalaias, comuns na Índia, Nepal e Butão.

