Mulher morta com tiro de colega de trabalho em Oeiras. Alegado homicida também está em estado grave

Uma mulher com cerca de 30 anos morreu na tarde desta terça-feira na sequência de um tiro disparado por um colega de trabalho no Taguspark, em Oeiras. O corpo da vítima mortal foi encontrado no interior de uma viatura, sendo que o alegado homicida tentou o suicídio logo de seguida.

O corpo da mulher foi encontrado às 13h30 numa viatura estacionada perto do banco Millenium BCP, onde ambos trabalhavam, junto ao Taguspark. Segundo o Correio da Manhã, foi encontrada uma arma de fogo junto à viatura

O homem, de 40 anos, está em estado grave. Apresenta ferimentos de bala e foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Fonte oficial da PSP confirmou ao Diário de Notícias que se tratou de um homicídio, seguido de tentativa de suicídio. A PSP assumiu o comando tático da operação, criando perímetros de segurança para aguardar a PJ, que já foi chamada ao local por ter competência para investigar o crime em causa.

O marido da vítima mortal também é funcionário do banco e já está no local.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa disse à Lusa que a ocorrência “envolveu uma arma de fogo”.

Estão no local os Bombeiros de Barcarena e uma equipa de psicólogos do INEM, além da PSP e da PJ, num total de 15 operacionais e sete veículos.

Em atualização

