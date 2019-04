Novo Defender está pronto para entrar ao serviço

O Land Rover que tem por missão honrar um dos mais respeitados estatutos em matéria de todo-o-terreno, merecidamente conquistado pelo Defender, está praticamente pronto. O sucessor do mítico 4×4 só será conhecido algures em Setembro, conforme aqui noticiámos, mas pouco mais haverá a mexer para dar como concluído o desenvolvimento da nova geração do Defender. E tanto assim é que a própria Land Rover, para espevitar a curiosidade, acaba de anunciar que um dos novos Defender está pronto para entrar ao serviço. Nem mais nem menos do que no Quénia, onde interpretará o papel de defensor da fauna africana e, simultaneamente, entrará na derradeira fase final de testes pré-produção.

De acordo com o construtor, vários protótipos de desenvolvimento do novo Defender já percorreram mais de 1,2 milhões de quilómetros. Individualmente, a frota cumpriu mais de 45 mil testes nas paragens mais inóspitas. Uma dessas unidades, perfeitamente funcional e equipada com toda tecnologia que vamos encontrar no icónico jipe britânico, foi personalizada com vista a adaptá-la às necessidades da organização Tusk Trust que, entre outras funções, se dedica a proteger cerca de 40 espécies animais em risco, contando desde 2005 com o alto patrocínio do Duque de Cambridge.

O Defender em causa exibe uma camuflagem única e, se bem que as alterações não nos permitam retirar qualquer conclusão acerca da estética do modelo, certo é que a Land Rover não se poupa a promessas. Segundo a marca, o jipe terá pela frente exigentes tarefas, incluindo rebocar cargas pesadas, atravessar rios e transportar suprimentos ao longo de série de trilhos desafiantes na extensa área (14 mil hectares) da reserva Borana Conservancy.

Outra das novidades é que, ao contrário daquilo que vem sido habitual em qualquer uma das duas marcas do grupo britânico (Jaguar e Land Rover), que costumam abrir as reservas na altura em que decorre a apresentação oficial do modelo e a revelação das principais especificações técnicas, a Land Rover já tem uma página online onde os potenciais clientes podem registar o seu interesse no novo Defender que, recorde-se, apesar de ter sido projectado em Gaydon, vai ser produzido em Nitra, na Eslováquia.

