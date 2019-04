Pablo Casado muda estratégia para as próximas eleições de Maio e chama Vox de extrema-direita

Pablo Casado, líder do PP e um dos grandes derrotados das eleições do passado domingo em Espanha, mudou de estratégia numa reunião com o comité nacional do partido, esta terça-feira, noticiou o jornal El País. No discurso perante o comité do partido classificou o partido Vox como de extrema-direita e o Ciudadanos como social-democrata.

“Podemos ter princípios comuns com os Ciudadanos, mas não com o Vox”, disse José Manuel García Margallo, ex-ministro das Relações Exteriores antes da reunião. O Vox, e a confusão com as origens de Santiago Abascal (que já fez parte do PP), terão fragmentado os votos de centro direita, considera.

O distanciamento dos outros dois partidos de direita para os quais terá perdido votos, é a estratégia do PP para conseguir votos mais ao centro. E é daí que parte o lema para as eleições autonómicas, municipais e europeias de 26 de maio: “Centrados no teu futuro”. Uma ideia em tudo semelhante à que Mariano Rajoy tinha usado em 2011 — “Centrados em ti” —, como lembrou o jornal espanhol.

“O voto está a voltar a casa. O PP nunca abandonou o centro e Casado muito menos. Não temos de inventar, nem mudar nada”, disse Isabel Díaz Ayuso, candidata pelo PP em Madrid, antes da reunião. “Não é normal chegar e ganhar à primeira”, acrescentou referindo-se ao facto de Casado estar há pouco tempo à frente do partido.

Continuar a ler