Porsche Cayman ardeu e bombeiros procuram o motor?

Faz sempre dó ver um automóvel ser consumido pelas chamas, especialmente quando parecia estar estacionado, o que deve ter deixado o proprietário desolado. Apesar de não ter sido mencionada a origem do incêndio, este não é o pormenor mais escabroso desta história, pois não só as testemunhas que registaram o vídeo – que depois apareceu publicado no Facebook do Rio de Janeiro Porsche Club (RJPC) – se divertem com a destruição do veículo, como os bombeiros parecem procurar o motor no sítio errado, segundo quem filmou a intervenção dos “soldados da paz”.

Onde foi parar o motor …???? Posted by Rio de Janeiro Porsche Club – RJPC on Monday, February 11, 2019

Esta acção provocou a risota entre os brasileiros que filmaram o acontecimento, mais parecendo um grupo de fãs de carros eléctricos eufóricos por verem um carro com motor de combustão a arder sem motivo aparente. No vídeo é possível ouvir as testemunhas gozar com o facto de os bombeiros parecerem estar à procura do motor à frente, uma vez que o Cayman tem o motor de seis cilindros em posição central traseira.

É possível que os bombeiros até saibam onde está o motor dos desportivos da Porsche. Provavelmente até têm conhecimento que, na altura, era uma unidade similar à utilizada pelo 911, mas montada ao contrário, com o motor para a frente e a caixa para trás (ao contrário do 911), para conseguir uma melhor distribuição de peso pelos dois eixos. Eventualmente, os “soldados da paz” estariam à procura de uma forma de chegar ao depósito de gasolina, este sim colocado à frente, antes que explodisse.

