A euforia no aeroporto, a receção na Câmara, os elogios de Pinto da Costa: o dia dos campeões europeus de juniores

A curiosidade de António Sousa ter marcado o primeiro golo do FC Porto numa final europeia há 35 anos (anulado ainda na primeira parte por Boniek, que daria o triunfo à Juventus na Taça dos Vencedores das Taças) e de agora o neto, Afonso, filho do também ex-jogador portista Ricardo, ter apontado um dos golos do triunfo dos azuis e brancos frente ao Chelsea na final da Youth League foi apenas uma entre muitas que se tornaram mais conhecidas depois do marco histórico alcançado pelo conjunto liderado por Mário Silva. Como o facto do avançado Fábio Silva ter passado dois anos pelo Benfica, como o facto do médio Romário Baró estar no Sacavenense após ser dispensado do Sporting. Ainda assim, e bem mais do que as histórias individuais, foi um dia de sonho para todos os jogadores da equipa Sub-19 dos dragões, que tiveram uma receção à altura do feito.

Logo no aeroporto, na chegada ao Porto, a comitiva azul e branca teve centenas de adeptos à espera com cânticos e bandeiras tal como outros dias com os feitos dos mais velhos. Houve cânticos (incluindo o hino do clube), selfies e cumprimentos aos jovens jogadores, “engolidos” pelo mar de gente onde se destaca também Fernando Madureira, líder dos Super Dragões. Daí, e depois de algumas declarações à comunicação social pelo técnico Mário Silva e pelo capitão Diogo Queirós, os jogadores rumaram ao Estádio do Dragão, onde tiraram algumas fotos na zona da garagem onde estão as imagens das vitórias europeias dos azuis e brancos antes de almoçarem com o presidente, Pinto da Costa, entre outras figuras ligadas ao futebol e à formação como o diretor geral, Luís Gonçalves, ou o antigo goleador Fernando Gomes, atual diretor das Relações Externas.

Mais tarde, a equipa do FC Porto foi recebida nos Paços do Concelho da Câmara Municipal do Porto (antes de subirem à varanda para saudarem os adeptos também aí presentes), onde Pinto da Costa teve uma intervenção onde deixou elogios ao feito e à atitude de Rui Moreira ao receber a equipa entre uma “bicada” no rival Benfica e um “recado” para a próxima temporada.

“É uma satisfação muito grande porque é um título que não aparece por acaso, aparece fruto de um trabalho com um longo tempo, com bases bem alicerçadas. Fala-se muito dos investimentos, das academias, de outros clubes da capital, ignora-se completamente a formação do FC Porto, mas a resposta está aqui. Está dada, está numa taça que ninguém tem em Portugal, que enche de orgulho o FC Porto e, naturalmente, a maioria dos portugueses. Pela primeira vez, conseguimos a nível de clubes um título europeu de Sub-19, o que é magnífico. Maior sonho agora? Voltar a ganhar outra vez”, comentou, fazendo o destaque de Mário Silva, lateral esquerdo que contratou em 2001 e que foi campeão europeu como jogador.

“Todos vibrámos com o vosso feito, com a garra e a confiança que demonstraram, e finalmente com a vossa vitória. Estávamos a preparar a receção no estádio quando recebi um telefonema do senhor presidente da Câmara a dizer que os Paços do Concelho estavam abertos. Fiquei feliz pelo que representa, pela identificação da Câmara com o FC Porto. Tempos passados são passado e no presente todos os portuenses gostam do FC Porto, admiram a Câmara e orgulham-se do presidente. Por isso alterámos tudo para estar aqui”, acrescentou ainda o líder portista, antes de falar também de Sérgio Conceição.

“Vão ter um futuro brilhante e tenho uma certeza, depois da conversa que tive ontem [segunda-feira] com o treinador Sérgio Conceição: que a breve prazo alguns de vocês, e depois outros mais, vão fazer parte dos quadros do FC Porto. Essa esperança que tenho é a certeza que vocês têm de ter. Ficarei feliz no dia em que vos vir a entrar com a camisola do FC Porto no Dragão”, salientou sobre um encontro já a planificar a próxima época com o técnico, relativizando a contestação após o empate em Vila do Conde com o Rio Ave: “O Sérgio Conceição fala com os adeptos sempre que quiser, não tem qualquer problema. Nem se alterou a forma de estar, nem de trabalhar, nem de viver intensamente o clube. Isso faz parte do futebol, são coisas que passam naquele momento. No dia a seguir, isso já não existe”.

