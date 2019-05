Charlotte faz 4 anos e há novas fotografias da princesa

Só dois dias depois de nascer é que o mundo ficou a conhecer-lhe o nome. Kate e William já tinham decidido sobre isso, mas preferiram avisar primeiro a rainha. Charlotte Elizabeth Diana — nome que o povo britânico (e não só) viria a decorar depois de alguma expetativa — celebra quatro anos de vida esta quinta-feira, 2 de maio e, como já é costume, a Casa Real britânica resolveu partilhar retratos oficiais da pequena princesa nas redes sociais, Twitter e Instagram incluídos.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share three new photographs

of Princess Charlotte ahead of her fourth birthday tomorrow.

The photographs were taken in April by The Duchess at Kensington Palace and at

their home in Norfolk. pic.twitter.com/skf95Z44EZ

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 1, 2019