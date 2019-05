Iker Casillas teve um enfarte do miocárdio durante o treino e deve falhar o resto da temporada

Iker Casillas sofreu esta quarta-feira um enfarte do miocárdio e deve falhar o resto da temporada. Numa nota oficial, o FC Porto já confirmou o internamento e garantiu que o guarda-redes “está bem”. Casillas deu entrada no Hospital CUF Porto depois de se ter sentido mal durante o treino da equipa orientada por Sérgio Conceição, foi submetido a um cateterismo cardíaco e permanece internado mas não corre perigo de vida.

“Iker Casillas sofreu um enfarte agudo do miocárdio durante o treino da manhã desta quarta-feira, realizado no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival. A sessão de trabalho foi prontamente interrompida para ser prestada assistência ao guarda-redes do FC Porto, que se encontra neste momento no Hospital CUF Porto. Casillas está bem, estável e com o problema cardíaco resolvido”, pode ler-se na nota divulgada pelo FC Porto no site oficial do clube. Nas redes sociais, os dragões também já enviaram uma mensagem de força a Iker Casillas.

O Sporting recorreu às redes sociais para desejar que o guarda-redes “recupere e volte rápido” o Benfica, através de um comunicado assinado por Luís Filipe Vieira, desejou “rápidas melhoras” ao “atleta de eleição. A notícia do enfarte de Casillas também já provocou reações de outros atletas, principalmente espanhóis. Rafa Nadal foi dos primeiros a enviar um “abraço enorme” ao guarda-redes e também Sergio Ramos, antigo colega de equipa de Casillas no Real Madrid e na seleção espanhola, identificou o jogador numa publicação no Twitter e acrescentou emojis de oração. Os próprios merengues, também via comunicado oficial, transmitiram “todo o seu apoio ao seu querido capitão”. “Iker Casillas ensinou-nos durante toda a sua carreira profissional a superar os mais incríveis desafios para engrandecer a glória do nosso clube. Ensinou-nos que rendermo-nos não cabe na nossa filosofia de vida e demonstrou-nos incontáveis vezes que ser mais forte quanto mais duro for o desafio é o caminho para alcançar a vitória. O Real Madrid e o madridismo desejam ver o seu eterno capitão recuperado o quanto antes e enviam-lhe todo o ânimo do mundo”, pode ler-se na nota divulgada no site do clube espanhol.

Que recuperes e voltes rápido, o Desporto e o Futebol Português precisam de ti! ????????#ForçaIker pic.twitter.com/QEx7mJShPE — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) May 1, 2019

Un abrazo enorme a @IkerCasillas en este momento. Fuerza Iker ! — Rafa Nadal (@RafaelNadal) May 1, 2019

Também a imprensa internacional, com especial relevância para a espanhola, já está a reagir ao problema de saúde de Iker Casillas. O jornal Marca abre precisamente com a notícia e diz que o guarda-redes está “internado após sofrer um enfarte no treino” e o AS também coloca o assunto enquanto tema principal, escrevendo que Casillas foi “internado de urgência devido a um problema cardíaco”.

O espanhol de 37 anos jogou pela última vez na passada sexta-feira, tendo cumprido os 90 minutos do jogo do FC Porto em Vila do Conde com o Rio Ave que terminou empatado (2-2). Casillas seria o titular indiscutível da baliza dos dragões no encontro do próximo sábado, em casa com o Desp. Aves. O guarda-redes renovou recentemente contrato até 2021, compremetendo-se a atuar pelo FC Porto até aos 40 anos, idade com que provavelmente terminaria a carreira – resta saber se o problema de saúde sofrido esta quarta-feira provocará um pendurar das luvas prematuro por parte de Casillas, que se estreou pela equipa principal do Real Madrid em 1998 e jogou pelos merengues até 2015, ano em que se mudou para o Dragão.

Depois de um início de temporada difícil em 2017/18, altura em que perdeu a titularidade para José Sá durante várias jornadas, Casillas voltou a ser opção inicial para a baliza do FC Porto na reta final da época. Após a conquista da Liga, que interrompeu um período de quatro anos consecutivos em que o Benfica foi campeão nacional, o guarda-redes espanhol não voltou a perder a titularidade e esta temporada assumiu-se como uma das grandes figuras da equipa de Sérgio Conceição, tanto nas competições internas como na Liga dos Campeões, onde o FC Porto só foi eliminado nos quartos de final pelo Liverpool — e onde Casillas continua a ser o recordista máximo de jogos disputados.

