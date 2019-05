John Millman desistiu e João Domingues está nos quartos de final do Estoril Open pela primeira vez

Depois de bater surpreendentemente o australiano Alex De Minaur na primeira ronda do Estoril Open, João Domingues encontrava esta quarta-feira o também australiano John Millman. Apesar da clivagem abismal entre as posições dos dois tenistas no ranking ATP — Millman é o número 50, o português está na 214.ª posição –, João Rodrigues mostrava-se otimista na antevisão e recordava que tinha “chances”. “Não me sinto intimidado. Respeito. É um grande jogador, mas sempre que entro no court tenho as minhas chances, sei que consigo jogar a um bom nível e acredito em mim”, explicou o tenista natural de Oliveira de Azeméis.

Ainda que bafejado por alguma sorte — e infelicidade do adversário –, a verdade é que João Domingues deixou dentro do court a explicação para tanto otimismo. Depois de perder os primeiros dois sets para o tenista português (6-3 e 2-1), John Millman acabou por desistir ao fim de 57 minutos de partida, aparentemente devido a uma lesão no pé esquerdo. O tenista australiano já tinha manifestado desconforto no ATP de Marraquexe, no início de abril, mas depois disso participou no Masters de Monte Carlo e no Barcelona Open sem problemas físicos, o que deixa entender que esta quarta-feira terá sofrido uma recaída da lesão sofrida em Marrocos.

Portuguese qualifier João Domingues into first tour-level QFs of his career as John Millman retires 6-3, 2-1 down. #EstorilOpen | @ATP_Tour pic.twitter.com/CM0FndPeS8 — Millennium #EstorilOpen (@EstorilOpen) May 1, 2019

João Domingues segue assim para os quartos de final do Estoril Open, algo que nunca tinha alcançado — não só no torneio português como em qualquer outro do circuito ATP. Na próxima ronda, vai encontrar o vencedor do encontro entre o grego Stefano Tsitsipas, número 10 do ranking, e o argentino Guido Andreozzi. O tenista português de 25 anos volta a entrar em ação ainda esta quarta-feira mas em pares, fazendo dupla com o espanhol Pedro Martinez contra o uruguaio Pablo Cuevas e o holandês Jean-Julien Rojer.

