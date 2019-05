Julian Assange chega a tribunal para saber a sentença, depois de ser considerado culpado de violar medida de coação

Julian Assange, fundador do WikiLeaks que esteve sete anos em asilo na embaixada do Equador em Londres e foi detido no dia 11 de abril, vai conhecer a sua sentença esta quarta-feira no tribunal superior de Southwark, no Reino Unido, depois de ter sido considerado culpado de violar a medida de coação que lhe foi aplicada em 2012, quando não se apresentou em tribunal, como devia, tendo em vez disso pedido asilo político ao Equador.

O fundador do WikiLeaks chegou há pouco ao tribunal, no meio de algum aparato de comunicação social e apoiantes que pedem a sua libertação. Um jornalista da Sky News está no local e captou a chegada de Assange numa carrinha branca.

Hello Twitter. I’m at Southwark Crown Court today for the sentencing of Julian Assange after he was found guilty of breaching his bail conditions at a hearing at Westminster Magistrates' Court last month. Quite the turnout of cameras, and supporters, as he arrived at court. pic.twitter.com/DfFFS5siKw — Carl McQueen (@CarlSMcQueen) May 1, 2019

É nesta audiência que Assange poderá contestar a única acusação que lhe é feita em solo britânico — a de ter violado a medida de coação que lhe foi imposta pela justiça britânica em 2012, ao fugir para a embaixada do Equador. Se for condenado por este tribunal superior por violar os termos da fiança a que foi sujeito, poderá enfrentar uma pena de prisão até 12 meses.

Foi o juiz Michael Snow que considerou o jornalista australiano culpado e enviou o caso para o tribunal superior. Segundo a Sky News, o juiz considerou que o comportamento de Assange é o de “um narcisista que não consegue ir além do seu próprio interesse”. No momento em que Assange era detido, a 11 de abril, o presidente do Equador, Lenín Moreno, publicava no seu Twitter um vídeo a explicar que o país “decidiu soberanamente retirar o asilo diplomático a Julian Assange por violar reiteradamente convenções internacionais e o protocolo de convivência”.

Ecuador decidió soberanamente retirar el asilo diplomático a Julian Assange por violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia. #EcuadorSoberano pic.twitter.com/V02pvvtPY0 — Lenín Moreno (@Lenin) April 11, 2019

(Artigo em atualização)

