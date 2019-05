May demite ministro da Defesa devido a fuga de informações sobre a Huawei

Theresa May demitiu o ministro da Defesa do Reino Unido devido a uma fuga de informação sobre uma decisão do Conselho Nacional de Segurança relacionado com a Huawei.

A primeira-ministra britânica disse ter perdido a confiança em Gavin Williamson depois de concluído um inquérito para descobrir como é que dados de uma reunião daquele órgão sobre a gigante chinesa tinham sido divulgados.

Na carta enviada na noite de terça-feira ao agora ex-governante, e citada por vários órgãos de comunicação britânicos, como a BBC ou o The Guardian, May frisa que se tratava de um assunto de extrema seriedade que se tornou “profundamente desapontador”.

Em abril o Telegraph divulgara que May iria permitir que a Huawei participasse na construção da rede 5G, como antenas e outras infraestruturas apesar dos avisos de alguns dos seus ministros de que isso seria um risco para a segurança nacional e da pressão exercida pelos Estados Unidos em sentido contrário.

Na sequência dessa notícia que dava conta das discussões secretas de 23 de abril do Conselho Naciobal de Segurança foi aberto um inquérito pelo governo cujas conclusões levaram Theresa May a dar este passo.

Gavin Williamson já reagiu à Sky News, negando qualquer envolvimento na divulgação do teor dessa reunião, dizendo que a decisão teve motivo políticos.

(em atualização)

