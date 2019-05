Messi marcou o golo 600 pelo Barcelona em Camp Nou, o quintal onde sempre foi feliz

No dia 1 de maio de 2005, Lionel Messi tinha 17 anos. A cumprir a primeira temporada na equipa principal do Barcelona, o argentino surgia como um prodígio criado em La Masia e uma das armas secretas de Frank Rijkaard num conjunto que tinha Deco, Ronaldinho, Eto’o e Larsson. Nesse dia, contra o Albacete, Messi estreou-se a marcar pela equipa dos crescidos do Barça e começou uma história bonita que conheceu esta quarta-feira um dos capítulos mais marcantes.

⚽️1⃣ First goal for Barcelona … May 1st 2005

⚽️6⃣0⃣0⃣ Six hundredth goal for Barça … May 1st 2019#UCL pic.twitter.com/lR4TcPD2Qn — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 1, 2019

Exatamente 14 anos depois, Messi marcou o golo 600 pelo Barcelona. Aos 31 anos, o avançado argentino bisou pela terceira vez nas meias-finais da Liga dos Campeões (já o tinha feito contra o Real Madrid em 2011 e contra o Bayern em 2015) e deu ao Barcelona mais do que metade do passaporte para a final da Liga dos Campeões que escapa aos catalães desde 2015, ano em que conquistaram o troféu ao bater a Juventus na final do Olímpico de Berlim.

O feito do jogador argentino — que atinge a marca redonda depois de 683 jogos, divididos por 417 na Liga espanhola, 112 na Liga dos Campeões, 50 na Taça do Rei, 13 na Supertaça espanhola, cinco no Mundial de Clubes e três na Supertaça Europeia — surge apenas dias depois de Cristiano Ronaldo ter também chegado aos 600 golos ao serviço de clubes (no caso do avançado português, espalhados por Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus).

Com os dois golos em Camp Nou perante o Liverpool — que abrilhantaram uma exibição que nem sequer estava a ser muito conseguida –, Messi confirmou a vitória do Barcelona na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões e tem a estatística a seu favor, já que, nas sete ocasiões em que ganharam o primeiro jogo de uma eliminatória europeia por 3-0, os catalães passaram sempre à ronda seguinte. Com o segundo golo, que fechou a primeira vitória da história do Barcelona em casa com o Liverpool, o argentino marcou ainda o oitavo golo da época de livre direto, o melhor registo da carreira até agora.

.@ChampionsLeague | @FCBarcelona 2-0 @LFC | 75' Golo contra a corrente do jogo! Jogada construída por Messi e que só podia acabar com golo do mesmo. Ovação da nação Blaugrana. #ChampionsEleven #ForTheFans pic.twitter.com/U5m9f7x8Lz — Eleven Sports Portugal (@ElevenSports_PT) May 1, 2019

