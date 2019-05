Os melhores momentos da carreira de Iker Casillas

Em vinte anos de carreira profissional ao mais alto nível no futebol profissional, Iker Casillas fez carreira ao serviço de apenas dois clubes: Real Madrid e FC Porto.

Esta quarta-feira é notícia que o jogador espanhol teve um enfarte do miocárdio durante o treino, sendo que o mais certo é falhar o resto da temporada. Não é certo o que acontecerá à carreira de Casillas, que renovou contrato com os azuis e brancos até 2021, mas o que fica para trás ninguém lhe tira: foi capitão de equipa quando a seleção espanhola venceu o Euro 2008 e 2012 e o Mundial de 2010, viu o Real Madrid conquistar dezenas de títulos e no Porto, onde joga desde 2015, ajudou a garantir o título de Campeão Nacional na temporada 2017/2018.

Em fotogaleria, recorde alguns dos momentos mais icónicos da carreira de Iker Casillas.

Continuar a ler