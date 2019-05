Paris. Confrontos no protesto do 1.º de Maio

A manifestação do 1.º de Maio em Paris está esta quarta-feira pintada de negro, com vários manifestantes completamente vestidos de preto, cara tapada e luvas, apresentando todas as características dos militantes radicais conhecidos como “black blocs”. Já há relatos de alguns confrontos nas ruas parisienses, com a polícia francesa a ser obrigada a utilizar gás lacrimogéneo e a força para dispersar as pessoas que protestam.

Plus d'une heure avant le début du mouvement du #1erMai déjà des tensions en tête de cortège au niveau de la Rotonde #1erMai2019 pic.twitter.com/brgvdyvAOd — Thibault Izoret (@TIM_7375) May 1, 2019

O cortejo do 1.º de Maio, organizado tradicionalmente pelas forças sindicais e este ano reforçado pelo movimento dos coletes amarelos, vai percorrer esta tarde as ruas da capital francesa entre a estação de Montparnasse e a Praça d’Italie, concentrando-se assim na margem esquerda do Sena.

Perante a ameaça de uma tarde tensa devido à afluência de black blocs vindos de toda a Europa para perturbar este protesto, os controlos em Paris e nos seus arredores começaram na tarde de terça-feira e só ao final desta manhã já tinham sido detidas 165 pessoas, assim como apreendidas armas brancas e materiais usados para a elaboração de cocktails molotov, de acordo com o jornal Le Parisien.

À la manifestation du #1erMai2019 le cortège doit s’élancer à 14h30 mais les projectiles de lacrymos ont déjà été nombreux. L’ambiance est confuse. Les gens avancent de 50 mètres et reculent dans un sens puis dans l’autre selon les tirs de lacrymos pic.twitter.com/QFQ0vzbMQt — Cécile Bouanchaud (@CBouanchaud) May 1, 2019

Junto à Gare de Montparnasse os manifestantes estão a ser revistados e em diferentes entradas da capital os veículos estão a ser mandados parar, os condutores identificados e material suspeito está a ser apreendido. Há 7.400 agentes da autoridade destacados para este protesto.

No entanto, entre os manifestantes que estão identificados com coletes amarelos e os que pertencem aos sindicatos, vários indivíduos estão de cara tapada e vestidos de negro, indicando que a manifestação foi infiltrada pelos black blocs, podendo degenerar em confrontos violentos com a polícia.

Continuar a ler