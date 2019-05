Tsitsipas vence na estreia e encontra Domingues nos ‘quartos’ do Estoril Open

O tenista grego Stefanos Tsitsipas confirmou esta quarta-feira o favoritismo de primeiro cabeça de série do Estoril Open, ao bater o argentino Guido Andreozzi e assegurar a qualificação para os quartos de final no Clube de Ténis do Estoril.

Semifinalista de 2018 e 10.º colocado no ‘ranking’ mundial, o jovem grego, de 20 anos, afastou Guido Andreozzi (97.º ATP) na segunda ronda em apenas dois ‘sets’, pelos parciais de 6-3 e 6-4, em uma hora e 26 minutos.

Consumado o triunfo no ‘court’ central, Stefanos Tsitsipas vai agora defrontar o português João Domingues (214.º ATP), que alcançou hoje o melhor resultado no circuito ATP, ao eliminar o australiano John Millman e assegurar o acesso aos quartos de final do Estoril Open.

Continuar a ler