Wall Street fecha em queda face a decisão da FED

A Bolsa de Nova Iorque fechou esta quarta-feira em queda, com o Dow Jones, o seu principal índice, a baixar 0,61%, pelo desânimo dos investidores face à decisão da Reserva Federal de manter as taxas de juro inalteradas.

O Dow Jones industrial perdeu 162,77 pontos, situando-se nos 26.430,14 unidades, enquanto o S&P 500 caiu 0,75%, para 2.923,73.

Já o tecnológico Nasdaq perdeu 0,57% para 8.049,64.

Entre os setores corporativos, o energético (-2,17 %) foi o mais prejudicado.

Wall Street iniciou a sessão com um otimismo que se foi quebrando ao longo do dia, até à decisão do banco central norte-americano.

A FED, banco central norte-americano, manteve as taxas de juro inalteradas e reiterou a sua atitude “paciente”, aguardando por um crescimento “sólido” da economia dos Estados-Unido, com uma inflação “em declínio”.

Ignorando as indicações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que quer acelerar a atividade económica baixando as taxas, a Fed manteve, por decisão unânime, as taxas num intervalo de 2,25% a 2,50%.

