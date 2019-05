Madonna muda-se do Palácio do Ramalhete para o bairro de Santa Catarina

Até deixar Portugal (no final de 2019) Madonna ficará instalada em duas casas contíguas no bairro de Santa Catarina, de acordo com o Correio da Manhã. A cantora pop norte-americana já terá abandonado o Palácio do Ramalhete, na rua das Janelas Verdes, onde morava desde o início de 2018.

Madonna terá chegado a considerar morar em Sintra ou na Ericeira antes de optar por ficar em Lisboa. Segundo a mesma publicação, a cantora passará já pouco tempo na cidade: os vizinhos verão apenas as filhas gémeas de Madonna, Esther e Stella, e o filho David Banda. David Banda, de resto, é o único da família que poderá continuar em Portugal após a partida da artista, para continuar a jogar nas camadas jovens do SL Benfica.

Madonna está em Portugal desde 2017, tendo, na altura, permanecido no hotel Pestana Palace, na zona de Alcântara, até encontrar uma habitação permanente. Acabou por escolher o Palácio do Ramalhete, edifício conhecido pelo seu destaque em “Os Maias”, de Eça de Queiroz. Especulou-se inicialmente que a cantora regressaria ao hotel até sair do país.

Ainda este ano, em junho, a cantora lançará o álbum Madame X, com inspiração portuguesa. No vídeo de apresentação do projeto surge o Panorâmico de Lisboa, Dino D’Santiago, um grupo de Batukadeiras e o Tejo Bar. A artista já não divulga um novo trabalho desde 2015, quando lançou “Rebel Heart”.

Continuar a ler