Aos 46 anos, Jude Law casou numa cerimónia discreta

O ator britânico Jude Law casou na passada terça-feira, no Old Marylebone Town Hall, em Londres, segundo o Daily Mail. A união, exclusivamente civil, contou com uma lista de convidados restrita. Em vez de estrelas de Hollywood, o casal reuniu apenas familiares e amigos chegados, além de ter sido marcado pelo trajar alternativo dos próprios noivos, como mostra a fotografia publicada pelo The Sun. Phillipa Coan, uma psicóloga de 32 anos com quem o ator namora há mais de três anos, escolheu um vestido em tom de pérola e bem curto que o habitual, acima do joelho. O decote em v, os ombros evidenciados, o toucado e o franzido rematado por um folho central resultaram numa silhueta elegante e com um toque festivo.

Enquanto isso, Jude Law apresentou-se com um fato azul escuro, aparentemente de bombazina. À porta do edifício, foi fotografado a usar um cachecol sob o blazer, chapéu, óculos de sol e flores na lapela, visual bem mais boémio do que a generalidade dos noivos. O casal anunciou o noivado em fevereiro deste ano, altura em que se especulou que o casamento iria acontecer em França. A expectativa só fez com que a cerimónia desta semana tenha apanhado todos de surpresa.

O nome do padrinho do ator também foi revelado no início do ano. Coube a Rafferty, o mais velho dos cinco filhos de Jude Law, com 22 anos, ocupar o lugar no altar, ao lado do pai. Aos 46 anos, este é o segundo casamento do ator britânico. A mãe de Rafferty, a produtora de cinema e designer de moda Sadie Frost, foi a sua primeira mulher, numa união que durou entre 1997 e 2003 e que deu três filhos ao casal. Depois do primeiro casamento, Law teve outros relacionamentos, dois dos quais fizeram a família crescer — Sophia, filha da modelo Samantha Burke, e Ada, filha da compositora Catherine Harding.

Ainda assim, a relação mais mediática foi com a atriz Sienna Miller. Os dois não só nunca chegaram a casar, como se separam em 2006, após o caso de Law com a ama dos filhos, Daisy Wright, ter vindo a público. Depois de uma tentativa de reconciliação, a separação definitiva chegou em 2011. Por ocasião do anúncio do seu noivado com Phillipa Coan, o ator veio publicamente pedir desculpa a Miller.

“Quero apenas dizer que estou profundamente envergonhado e chateado por ter magoado a Sienna e as pessoas que nos são mais próximas”, disse o ator num comunicado enviado à British Press Assocation. “Quero pedir desculpa publicamente à Sienna e às respetivas famílias pela dor que causei. Não há defesa para as minhas acusações, as quais lamento sinceramente.”

O último casamento de Law acontece ao fim de mais de três anos de namoro com Phillipa Coan, psicóloga e dona de uma empresa dedicada ao melhoramento do desempenho das pessoas no trabalho. Em fevereiro deste ano, o ator veio dizer ainda que, com Coan, encontrou “o amor e a paz”.

