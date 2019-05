Billboard Music Awards: do regresso de Taylor Swift ao casamento de Sansa Stark

Las Vegas foi palco de mais uma edição dos Billboard Music Awards, prémios anuais que distinguem o melhor da produção musical norte-americana. Na última quarta-feira, a noite começou, como é da praxe, na passadeira vermelha. Um cenário pouco entusiasmante, mas por onde passaram, ainda assim, as estrelas Taylor Swift, Cardi B, Ciara, Priyanka Chopra e Mariah Carey.

Mesmo já dentro da Grand Garden Arena, as mulheres dominaram a noite. Taylor Swift, que tem andado meio desaparecida, regressou aos grandes palcos numa noite em que lhe coube abrir as hostilidades. Ao lado de Brendon Urie, vocalista do grupo Panic! at the disco, apresentou pela primeira vez ao vivo o seu novo single ME!. Madonna também passou por lá. Embora não tenha posado na red carpet, subiu ao palco para interpretar Medellín, tema de lançamento do álbum “Madame X”. O trio de atuações da noite ficou completo com Mariah Carey, ela que recebeu o prémio Icon, entoou um medley e que só surgiu perante os fotógrafos já no final da noite.

Coube a Kelly Clarkson conduzir a cerimónia. Se Mariah segurou no prémio mais importante da noite, Drake foi distinguido em mais de dez categorias, incluindo Top Artist, Top Rap Artist e Top Hot 100 Artist. Durante um dos discursos, o rapper e compositor aproveitou para fazer uma referência à série “A Guerra dos Tronos”, elogiando a personagem Arya Stark. Cardi B, Ariana Grande e os sul-coreanos BTS também levaram prémios para casa.

SOPHIE TURNER AND JOE JONAS REALLY WENT TO ONE OF THOSE VEGAS CHAPELS TO GET MARRIED AFTER THE BBMAS CAN YOU HEAR ME SCREAM pic.twitter.com/Y3duqZWa4r — ‎sam ᗢ saw endgame (@dancinxqueen) May 2, 2019

Mas o elenco de “A Guerra dos Tronos” voltou a dar que falar na noite da última segunda-feira. Depois da entrega de prémios, a atriz Sophie Turner, que interpreta o papel de Sansa Stark na série, casou com Joe Jonas. O casal está junto desde 2016 e aproveitou a passagem por Las Vegas para cumprir a tradição da cidade e celebrar a união numa capela, com direito a Elvis Presley. A cerimónia surpresa terá custado cerca de 600 dólares (cerca de 534 euros), segundo o Daily Mail, e os registos para as redes sociais foram da responsabilidade do DJ e produtor Diplo.

Na fotogaleria, veja algumas imagens da passadeira vermelha dos Billboard Music Awards.

