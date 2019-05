Caixa Geral de Depósitos lucra 126 milhões no primeiro trimestre, um aumento de 85%

A Caixa Geral de Depósitos apresentou esta quinta-feira lucros de 126,1 milhões de euros, obtidos entre janeiro e março — um aumento de 85% em relação ao resultado que se gerou no período homólogo. Para estes lucros, argumenta o banco, contribuiu o facto de os resultados subjacentes (core) da atividade bancária terem subido mais de 11%.

O banco confirmou, também, esta quinta-feira, que vai propor em assembleia-geral o pagamento de 200 milhões de euros em dividendos ao acionista (Estado), relativos ao exercício de 2018. Na conferência de imprensa de apresentação de resultados, em Lisboa, o presidente-executivo, Paulo Macedo, garante que o banco vai ficar com rácios de capital “bastante confortáveis” mesmo depois dessa distribuição de dividendos.

O produto bancário gerado pela CGD no primeiro trimestre de 2019 alcançou 455,9 milhões de euros, um aumento de 18,7 milhões de euros face ao primeiro trimestre de 2018. Para esta evolução favorável contribuíram, por um lado, os resultados de serviços e comissões que totalizaram 120,2 milhões de euros, um crescimento de 5,5 milhões de euros (+4,8%), face a março de 2018 e, por outro, a evolução dos custos de estrutura, que atingiram 277,7 milhões de euros nos primeiros três meses de 2019, reduzindo-se em 15,5 milhões de euros (-5,3%)”, pode ler-se no comunicado.

Os lucros teriam sido maiores caso o banco não tivesse tomado a opção de registar já os 60 milhões de custos regulatórios, incluindo contribuição especial sobre o setor bancário). Todos os custos regulatórios para o ano de 2019 já ficam, desta forma, reconhecidos nas contas do primeiro trimestre. Por outro lado, o banco registou neste primeiro trimestre os 50 milhões de euros (brutos) que o banco recebeu pela venda de um quarteirão na Rua do Ouro, em Lisboa. A mais-valia dessa operação, que ajudou aos lucros do trimestre, foi de 36 milhões de euros.

