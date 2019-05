Costa convoca reunião extraordinária de coordenação política por causa de professores

O gabinete do primeiro-ministro comunicou esta quinta-feira que “face ao resultado das votações e aliança entre PSD, PCP, BE e CDS, o primeiro-ministro convocou reunião extraordinária de coordenação política” para a manhã desta sexta-feira. As reuniões de coordenação do Governo realizam-se normalmente à terça-feira e nunca são públicas, mas António Costa entendeu não só divulgar esta — o que nunca fez –, como dizer que é extraordinária e também que se realiza por causa do que aconteceu esta tarde no Parlamento, onde a esquerda e a direita se juntaram para repor a contagem integral do tempo de serviço dos professores — os nove anos, quatro meses e 18 dias reclamados pelos sindicatos.

A coordenação política é o núcleo duro de aconselhamento do primeiro-ministro e dele fazem parte o ministro das Finanças, Mário Centeno, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, o líder parlamentar e presidente do PS, Carlos César, a secretária-geral adjunta do PS Ana Catarina Mendes, o ministro do Trabalho Vieira da Silva, o ministro da Economia Siza Vieira, a ministra da Presdiência Mariana Vieira da Silva e ainda o secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro.

Esta tarde, na comissão parlamentar de educação. PSD, CDS, PCP e BE uniram-se para aprovar “o modelo de recuperação integral do tempo de serviço, nomeadamente, os termos e forma, para efeitos de progressão prestado em funções docentes (…) num total de 3.411 dias” — os tais nove anos, quatro meses e 18 dias reclamados pela oposição ao Governo socialista, incluindo os seus parceiros parlamentares desta legislatura. O PS ficou isolado.

Depois voltaram a entender-se para conseguir que parte deste tempo (os dois anos, nove meses de dois dias) fosse devolvido por inteiro e já este ano. O Governo propunha que fossem devolvidos de forma faseada, e não na sua totalidade, até 2021 — mas a coligação negativa voltou a funcionar e a travar as intenções do Governo.

A primeira parte do tempo será, assim, recuperada já este ano, mas apenas se houver capacidade orçamental. Caso não exista o montante suficiente para fazer face a esta despesa, ela passa para o Orçamento de 2020 mas com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2019. Esta foi a forma encontrada pelo PSD para contornar a norma travão que está na Constituição e que proíbe a apresentação de projetos de lei ou propostas de alteração “que envolvam, no ano económico em curso, aumento das despesas ou diminuição das receitas do Estado previstas no Orçamento”.

Há duas semanas, uma fonte próxima do primeiro-ministro disse à rádio Renascença que o Governo estava a ponderar a demissão no caso de ser aprovada a reposição integral do tempo de serviço dos professores, o que acabou mesmo por acontecer. Mas pouco depois da notícia ter saído, o gabinete do primeiro-ministro veio garantir que nada disso estaria em causa e que a estabilidade política estava garantida

