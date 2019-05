Deputado do PSD Duarte Pacheco na capa da Men’s Health

O deputado social-democrata Duarte Pacheco está na capa da próxima edição da Men’s Health, que vai para as bancas já este sábado, dia 4 de maio. Aos 53 anos, Duarte Pacheco é fotografado a abrir a camisa branca revelando, assim, a boa forma física a cerca de 20 dias das eleições europeias.

A publicação Men’s Health — que na última edição teve o ator Pepe Rapazote na capa — divulgou a imagem de Duarte Pacheco na respetiva página online, onde se lê que o político licenciado em Economia e mestre em Estudos Europeus “prova que ter uma agenda preenchida e uma vida stressante não é desculpa para escapar à prática de exercício físico regular e aos cuidados com a saúde”.

Em entrevista à revista mensal, habituada que está a colocar figuras públicas de tronco nu na capa, o deputado explica quais “os segredos da sua surpreendente forma física”:

Desde há mais de 30 anos que pratico esqui e sempre gostei de fazer passeios de bicicleta. Mas ao chegar perto dos 40, com uma vida altamente sedentária e superstressante, constatei o que é natural – o corpo vai cedendo, as nossas defesas naturais vão diminuindo e para manter a forma e a saúde decidi iniciar uma rotina de ginásio e, porque levo a sério tudo em que me meto, procuro retirar os melhores resultados deste esforço. Não vou lá só para passar o tempo ou para mostrar o cartão de inscrito aos amigos…”.

Pedro Lucas, diretor da Men’s Health, assegura no mesmo artigo que não houve qualquer transformação para a produção da capa, uma vez que o político do PSD treina musculação há vários anos e “tem imenso cuidado com a alimentação”. “Existiu uma intensificação de processos de treino e de detalhe nutricional até ao dia da sessão fotográfica para a capa. Acho que Duarte Pacheco vai inspirar muitas pessoas. Eu, confesso, que fiquei estupefacto com a forma física com que se apresentou na sessão fotográfica para a capa”, acrescentou Pedro Lucas.

Na conta de Instagram de Duarte Pacheco são muitas as referências à sua preferência pela prática de musculação, tal como é possível conferir na fotogaleria acima.

Continuar a ler