Direção-Geral confirma: peças arqueológicas serão descartadas “se arqueólogos considerarem adequado”

Os arqueólogos devem descartar objetos que venham a encontrar em escavações e até mesmo deitar fora algumas peças já hoje integrados em instituições culturais do Estado — será mesmo isto que diz uma polémica proposta da Direção-Geral do Património (DGPC) sobre “gestão de espólios arqueológicos”? O Observador fez a pergunta por escrito àquele organismo tutelado pelo Ministério da Cultura. A resposta chegou na terça-feira e não rejeita a conclusão.

A proposta não defende que haja bens arqueológicos que tenham que ser descartados. A proposta sugere que o arqueólogo-diretor científico reflita sobre recolha, seleção, depósito e descarte do espólio de forma planeada, fundamentada e registada, se considerar que tal é adequado e correto”, disse a DGPC, através dos serviços de imprensa. “Não há qualquer obrigatoriedade”, acrescentou.

A proposta em causa intitula-se “Recomendações de Boas Práticas na Gestão de Espólios Arqueológicos” e foi publicada há cerca de cinco meses pela DGPC e pelo Centro de Arqueologia da Câmara de Lisboa. Resulta da opinião de um grupo de trabalho composto por sete arqueólogos. A versão final do documento deverá surgir até ao fim de maio e terá aplicação a nível nacional. As coleções arqueológicas e instituições abrangidas serão “todas aquelas que o arqueólogo-diretor científico ou a entidade depositária considerarem elegíveis, ou nenhuma, se o arqueólogo-diretor científico ou a entidade depositária considerarem o inverso”, esclareceu a DGPC.

O assunto está a dividir a classe dos arqueólogos. Há uma petição pública em curso e serão enviadas cartas ao Ministério da Cultura por parte de profissionais que falam em ilegalidades e retrocesso histórico. Outros quadrantes relembram que sempre houve descarte de objetos arqueológicos e que a criação de regras irá poupar dinheiro ao Estado.

“Proposta é tão má que nunca irá para a frente”, dizem alguns

O descarte implica a eliminação de bens arqueológicos achados no subsolo, através de destruição física, de despejo em lixeiras ou por meio de reenterramento no sítio da escavação, refere a proposta. Lê-se também que nos últimos 20 anos a “atividade arqueológica conheceu uma forte expansão”, principalmente em Lisboa, o que levou a um “aumento verdadeiramente colossal” no volume de bens recolhidos no subsolo, pelo que “urge adequar as infraestruturas nacionais às reais necessidades”.

Para a DGPC, não há motivo para alarme, porque “o país conta hoje com um grupo profissional e académico de arqueólogos altamente qualificado e empenhado nas boas práticas profissionais” e isso só pode “gerar confiança junto dos cidadãos”, sustentou a instituição. Mas mesmo entre os profissionais há desconfiança.

A arqueóloga Leonor Rocha, professora na Universidade de Évora, é uma das vozes que contestam a proposta. “Alguns colegas dizem que não estou a ver bem as coisas, que não há problema nenhum. Outros acham que a proposta é tão má e tão irrealista que nunca irá para a frente”, contou Leonor Rocha. Na sua interpretação, as recomendações “são para aplicar ao futuro e ao passado, ou seja, a materiais que já estão incorporados em coleções e a materiais que venham a ser recolhidos em trabalhos arqueológicos”.

A professora criou da petição eletrónica “Salvaguarda da Nossa Herança Histórica”, onde se diz que a proposta da DGPC representa “um recuo dos pressupostos da atividade arqueológica para os princípios do século XX” e “constitui um grave incumprimento” da Lei de Bases do Património Cultural, de 2001. Leonor Rocha disse ao Observador que é também uma das dinamizadoras, juntamente com outros professores da Universidade de Évora, de uma carta de protesto que em breve será dirigida ao Ministério da Cultura. A carta terá assinaturas de profissionais e académicos de várias disciplinas das ciências sociais, ligados à Universidade do Algarve, à Universidade de Évora, à Universidade Nova de Lisboa e à Universidade de Coimbra, garantiu. Segundo ela, vários arqueólogos do Porto, igualmente descontentes, já terão feito chegar ao Ministério da Cultura uma outra carta de protesto.

A professora não se deixa convencer com o argumento apresentado há dias pela diretora-geral do Património, Paula Araújo da Silva, de que o documento final que vier a ser aprovado “será sempre entendido apenas como manual de boas práticas”, sem força de lei. “Dizem agora que são boas práticas e daqui a poucos anos tornam-nas obrigatórias e passam a recusar o trabalho de arqueólogos que não as cumpram, sei bem como funciona a instituição”, comentou Leonor Rocha.

Esta postura não tem qualquer relação com a recente greve de arqueólogos promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores de Arqueologia, garantiu Leonor Rocha. “Estamos contra porque não temos memória curta e lembramo-nos bem do caso que há vários anos envolveu o arqueólogo José Olívio Caeiro [1949-2009], que foi julgado e condenado em tribunal por descartar materiais arqueológicos que considerou já não terem interesse científico. Foi um caso traumático para ele e para a profissão e criou jurisprudência que não podemos agora ignorar”, argumentou a professora.

“Descartes sempre houve”

Jacinta Bugalhão, arqueóloga da DGPC, sindicalista e membro do grupo de trabalho que escreveu a proposta, sublinhou esta quinta-feira ao Observador que “não se deve pensar que há uma contestação generalizada” da classe. Deu como exemplo recentes artigos de opinião que considera aprovarem o conteúdo do documento: de Carlos Fabião, diretor do Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa; de António Manuel Silva, da Universidade de Santiago de Compostela; e de Jorge Raposo, do Centro de Arqueologia de Almada.

No artigo de Carlos Fabião lê-se que “descartes sempre houve e continuará a haver”, mas como “os critérios e opções de descarte estiveram sempre sujeitos ao arbítrio dos responsáveis das intervenções arqueológicas” é necessário criar um manual de boas práticas, como o que está agora em discussão.

Além de Jacinta Bugalhão, participaram na elaboração do documento mais seis pessoas: Ana Sofia Gomes, da DGPC; António Marques e Rodrigo Banha da Silva, ambos do Centro de Arqueologia de Lisboa; José António Bettencourt, da Universidade Nova de Lisboa; Miguel Lago, da empresa ERA Arqueologia; e Victor Filipe, arqueólogo independente.

Com o sublinhado de que estava a falar na qualidade de integrante do grupo de trabalho, Jacinta Bugalhão descreveu-se como “legalista”, rejeitando a alegação de que a proposta contraria a Lei de Bases do Património, e assegurou que as novas regras de descarte não têm por objetivo responder à falta de estruturas para depósito de bens arqueológicos.

O documento não pode ser visto como uma resposta a essa fragilidade. Não estamos a dizer: ‘Como não temos espaço, vamos descartar ou recolher menos.’ Algumas pessoas têm feito esse processo de intenções, que não deixa de ser legítimo”, reconheceu Jacinta Bugalhão. “O que o documento diz pode ser subtil, mas é diferente. Diz que o arqueólogo assume à partida que os espaços para guardar espólio não são infinitos, que se tivermos lado a lado 100 contentores de espólio importante e valioso, valioso no sentido de conter informação arqueológica passível de gerar conhecimento, e mil contentores com espólio sem potencial de gerar conhecimento, e se não os distinguirmos, não vamos estudar nenhum deles.”

Nas referências bibliográficas incluídas na proposta, num total de 15, surge por exemplo o documento “Selection, Retention and Disposal Guidelines”, elaborado em 2015 pelo Sussex Museums Group, do sul de Inglaterra, no qual se assume claramente que “devido à carência crónica de espaços para armazenamento dos Museus de Sussex, é necessário rever critérios de depósito e descarte”.

“Muitas coisas nas entrelinhas”

A mesma responsável adiantou que não está em causa deitar fora capitéis romanos ou tesouros da Idade do Bronze. Também não se trata de descartar antas ou menires pré-históricos, porque esses são bens imóveis e as recomendações referem-se apenas a bens imóveis. Nem estão em causa, acrescentou, achados avulsos ou fortuitos, como por exemplo machos de pedra polida que um cidadão porventura encontre no meio do campo.

A opinião pública pode ficar preocupada por achar que serão descartados bens que dão tanto trabalho a encontrar e que têm custos para o erário público, mas o nosso objetivo não é deitar fora espólio bonito ou menos bonito. Queremos melhorar o processo técnico e científico no trabalho de campo, no estudo e no depósito em museu precisamente para não gastarmos recursos no que não vale a pena”, defendeu Jacinta Bugalhão.

O documento da DGPC tem 13 páginas e está organizado por tópicos hierarquizados e numerados. Apresenta uma linguagem especializada e não contém afirmações claras sobre a política de descarte, apenas associações de ideias. É pelo menos essa a interpretação de Leonor Rocha. “É normal que deixem muitas coisas nas entrelinhas, porque não querem assumir aquilo que na realidade pretendem executar”, disse. Contrapôs Jacinta Bugalhão: “Não concordo. O documento tem essas características porque faz recomendações e não imposições.”

Lê-se que as “ações de descarte de espólio em fase de depósito ou incorporação” (de peças que já pertencem a museus), caso impliquem uma grande quantidade de peças e se tornem frequentes, “devem ser previamente articuladas com a tutela”, ou seja, a DGPC. Essas ações de eliminação podem incidir sobre “espólio em elevado estado de degradação, nomeadamente metais e materiais orgânicos” e devem ter em consideração “pareceres de especialistas nos diferentes tipos de espólio e períodos cronológicos” abrangidos.

Para Leonor Rocha, a admissão de que há peças em “elevado estado de degradação” é, por si só, “muito grave, porque significa que o Estado não soube tomar conta de bens pelos quais é responsável”.

O prazo oficial para discussão pública terminou na terça-feira, mas serão aceites contributos por mais alguns dias, disse Jacinta Bugalhão. “Certamente, vamos fazer muitas alterações ao documento inicial”, garantiu a mesma responsável, acrescentando que “é a primeira vez que em Portugal se faz um debate público tão alargado sobre um documento de arqueólogos e para arqueólogos”.

De acordo com a DGPC, foram recebidos 10 contributos escritos e cerca de 300 arqueólogos e profissionais da área participaram em sessões públicas de esclarecimento que aconteceram entre novembro e abril em Faro, Évora, Lisboa, Conímbriga, Foz Côa e Porto. O calendário oficial estabelece que o documento terá uma versão final a 30 de maio e no dia 31 seguirá para homologação pela DGPC e pela Câmara de Lisboa.

Continuar a ler