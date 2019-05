Festival Internacional de Jazz de Portalegre abre com Marc Ribot

O 16.º Festival Internacional de Jazz de Portalegre (JazzFest) abre esta quinta-feira com um concerto a solo do músico Marc Ribot, “cabeça de cartaz” do certame que promete apresentar uma programação “eclética” ao longo de três dias.

O evento, promovido pelo município, decorre no Centro de Artes do Espetáculo de Portalegre (CAEP) até sábado, contando com a presença de vários nomes do jazz nacional e internacional.

O espetáculo de Marc Ribot está previsto para as 21:30 de desta quinta-feira, seguindo-se, depois, pelas 23:00, um concerto com Caterina Palazzi “Sudoku Killer”, que volta a subir ao palco no segundo dia do festival, à mesma hora.

“O espetáculo de Marc Ribot Solo vai ser, de certeza, um concerto memorável e nós apostamos em trazer sempre um grande nome todos os anos”, disse à agência Lusa o diretor artístico do CAEP, Joaquim Ribeiro.

Segundo o responsável, “a programação do festival para este ano é eclética”, apresentando “estilos diferentes”.

Na sexta-feira, segundo dia do Portalegre JazzFest, vai ter como ponto alto o concerto de Hedvig Mollestad Trio, com o seu rock progressivo instrumental, a partir das 21:30.

O terceiro e último dia do festival tem como atrativo, a partir das 23:00, o concerto com o contrabaixista Carlos Bica, o saxofonista alemão Daniel Erdmann e o dj Illvibe.

Antes, pelas 21:30, sobe ao palco o projeto Hearth, formado por um quarteto feminino, composto pela eslovena Kaja Draksler, a argentina Ada Rave, a dinamarquesa Mette Rasmussen e a portuguesa Susana Santos Silva, que irá aproveitar a sua presença em Portalegre para as gravações do seu novo disco.

Nos três dias do festival, sempre pelas 18:00, estão também previstas ‘Jam Sessions’.

“Há uma forte presença de mulheres neste festival, há muita igualdade de género. Está aqui, na edição deste ano, o festival que nós idealizámos”, disse Joaquim Ribeiro.

Segundo o diretor artístico do CAEP, o evento conta com um orçamento que “ronda os 30 mil euros”, além de patrocínios privados.

Durante os dias do Portalegre JazzFest, o CAEP vai também servir de palco para uma feira do disco e de uma mostra de vinhos e produtos regionais.

As entradas diárias têm um preço de 10 euros, podendo os festivaleiros adquirir um passe para todo o festival por 20 euros.

