João Sousa joga para acesso aos quartos de final do Estoril Open

O tenista português João Sousa vai tentar garantir esta quinta-feira o regresso aos quartos de final do Estoril Open, frente ao belga David Goffin, um ano depois de ter conquistado o título do torneio ATP 250 português.

João Sousa, 51.º colocado do ‘ranking’ mundial, e David Goffin (25.º ATP) são velhos conhecidos e no Clube de Ténis do Estoril vão medir forças pela sétima vez no circuito ATP, num encontro que terá lugar no ‘court’ central, logo após o final do desafio entre o uruguaio Pablo Cuevas e o italiano Filippo Baldi, com início previsto para as 13:00.

No confronto direto, o belga e quarto cabeça de série do Estoril Open regista uma vantagem de 4-2, mas João Sousa, além de campeão em título e de estar a jogar em casa, levou a melhor no último duelo entre ambos, no Masters 1000 de Miami, em 2018.

Além de João Sousa, o norte-americano Frances Tiafoe, finalista vencido do Estoril Open, em 2018, também regressa esta quinta-feira ao ‘court’ central, um recinto que diz apreciar muito e onde garante se sentir em casa.

Após o triunfo na estreia diante o cazaque Mikhail Kukushkin, Frances Tiafoe, oitavo pré-designado, vai encerrar a jornada do quarto dia do Estoril Open frente ao japonês Yoshihito Nishioka.

