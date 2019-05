O bebé real já nasceu? Cinco pistas que indicam que sim

Pouco se sabe sobre o nascimento do filho ou filha do príncipe Harry e da sua mulher, Meghan Markle. Em abril deste ano, o Palácio de Buckingham anunciou num comunicado que o casal real queria manter a “privacidade” no nascimento do seu bebé. Não se sabe o sexo do bebé ou, sequer, onde irá nascer.

Recentemente surgiram relatos de que Meghan poderia optar por dar à luz num hospital público em Surrey, Frimley Park, ou até no palácio para onde o casal se mudou recentemente, a Frogmore Cottage, em Windsor — quebrando assim a tradição não oficial de optar pela maternidade privada Lindo Wing, onde a duquesa de Cambridge deu as boas-vindas aos seus três filhos e onde nasceu o príncipe Harry em 1984.

Não se sabe a data exata de quando poderá nascer, mas conhece-se um intervalo de tempo em que deverá acontecer. A duquesa terá deixado escapar que o nascimento está previsto para o final de abril ou início de maio. O bebé real pode nascer a qualquer momento. Ou pode até já ter nascido. Os fãs estão atentos e há cinco pistas que podem levar a crer que já nasceu o oitavo bisneto da rainha Isabel II.

Harry faz visita oficial à Holanda na próxima semana

Esta quarta-feira, o Palácio de Buckingham anunciou que o príncipe Harry — o pai do bebé — iria realizar uma visita oficial à Holanda, na quarta e quinta-feira da próxima semana. Depois de uma visita a Amesterdão, o duque de Sussex irá viajar até Haia, para assinalar a contagem decrescente de um ano para o arranque da quinta edição dos Invictus Games — um evento internacional de desporto, criado pelo Príncipe Harry, em que militares que ficaram feridos em combate participam em várias competições.

Ora, o duque de Sussex não quererá perder o nascimento do primeiro filho, pelo que tudo indica que o bebé deverá nascer antes de dia 8 de maio — dia em que parte para a Holanda. Em resposta a esta suspeita o Palácio de Kensington garantiu em declarações ao Daily Express que a “duquesa ainda não teve o seu filho” e informou que não serão reveladas informações acerca daquilo que “poderá acontecer com a sua visita à Holanda”.

Mãe de Meghan Markle já está no Reino Unido

A mãe da duquesa de Sussex, Doria Ragland, já aterrou no Reino Unido há algumas semanas — e poderá tê-lo feito para conhecer o seu neto. Instrutora de yoga a viver em Los Angeles, nos EUA, Ragland terá cancelado todas as suas aulas e contratado uma pessoa para tomar conta dos seus cães, de acordo com o Daily Express.

William e Kate visitaram os duques de Sussex

O irmão do príncipe Harry e a mulher, Kate Middleton, foram vistos no passado domingo a entrar e a sair do Frogmore Cottage, o palácio onde os duques de Sussex residem atualmente. A visita podia muito bem ter servido para conhecerem o novo sobrinho ou sobrinha.

De acordo com algumas fontes ligadas ao palácio, ao Daily Express, a visita terá servido para afastar rumores de que os irmãos Harry e William estariam chateados.

Os olhos cansados do príncipe Harry

Vários fãs têm vindo a comparar fotografias do príncipe Harry e chegaram à conclusão de que está com os olhos cansados, escreve o Daily Mirror. Para os fãs só há uma explicação: o duque tem passado as noites sem dormir porque foi pai.

A dica do DJ Chris Evans: “Acho que sei alguma coisa”

Numa entrevista à Virgin Radio, esta quarta-feira, o DJ e apresentador britânico Chris Evans garantiu que sabia “alguma coisa sobre o nascimento”. Questionado pelo apresentado, Rachel Horne, sobre o que sabia ao certo, Chris Evans deixou o rumor no ar: “Não tenho a certeza sobre o que sei, mas acho que sei alguma coisa”. Um rumor que levou o apresentador do canal a pedir que lhe desse uma dica. “Bom, há mais do que uma dica, que outra dica quer, além do fato de que eu acho que já pode haver um novo bebé real“, disse apenas.

