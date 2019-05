O inesperado casamento do rei tailandês com a sua ex-guarda-costas

O rei tailandês Maha Vajiralongkorn casou com a vice-chefe da sua segurança pessoal numa cerimónia surpresa e concedeu-lhe o título de “rainha” dias antes da sua coroação oficial, escrevem diferentes meios internacionais.

A três dias de acontecer a muito aguardada coroação — Vajiralongkorn sucede a Bhumibol Adulyadej, o rei histórico que esteve no trono durante 70 anos e que morreu em outubro de 2016 –, o anúncio da cerimónia que o The Guardian assegura ser “inesperada” foi feito no diário real e as imagens do casamento que se realizou na quarta-feira foram transmitidas em todos os canais de televisão tailandeses.

Thailand has a new #Queen. Thai King Maha Vajiralongkorn has appointed his consort as queen before his official coronation on Saturday More via @business: https://t.co/AIUjgAmTTy pic.twitter.com/N5EhH5kDVn — TicToc by Bloomberg (@tictoc) May 2, 2019

Aos 66 anos, este é o quarto casamento de Vajiralongkorn que não goza de tanta fama como o seu pai, devido aos escândalos a que tem sido associado — em 2016, o Observador falava em “devaneios amorosos” e em “crueldade para com os filhos”.

A general Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya, com 40 anos, é a partir desta quarta-feira referida como a rainha Suthida. A ex-comissária de bordo foi nomeada em 2014 pelo então príncipe herdeiro enquanto vice-chefe da unidade de guarda-costas e foi promovida a general em dezembro de 2016.

Vajiralongkorn já foi casado três vezes — uniões que acabaram em divórcio — e é pai de sete filhos, duas raparigas e cinco rapazes. O rei e Suthida são conhecidos por viver entre a Tailândia e a Alemanha, onde Vajiralongkorn detém uma mansão em Munique no valor de 12 milhões de dólares.

