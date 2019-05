Offside Lisboa: o festival de cinema de futebol regressa a 30 de maio

Depois de um primeiro ano em que o Offside Lisboa conseguiu um lugar entre os festivais de cinema da capital, apresentando filmes documentais de todo o mundo em que o futebol foi sempre a personagem principal, a edição de 2019 pretende “consolidar e atingir novos públicos, como o infanto-juvenil que terá sessões especiais com curtas de animação ou os adeptos de videojogos”, avança a organização do evento.

O festival, cuja programação completa será dada a conhecer no próximo dia 7 de maio, na FNAC do Chiado, irá decorrer entre 30 de maio e 2 de junho em diferentes espaços: Cinema City Alvalade, FNAC do Chiado, Fut5 EUA e o restaurante O Reserva, além de locais ainda por revelar. Haverá ainda um “aquecimento para o festival”, que decorrerá entre 27 e 29 de maio para “garantir que estão todos em forma para a sessão de abertura”.

A programação deste ano procurará “mostrar outra vez que o futebol é muito mais do que um jogo e que espelha a sociedade em que se encontra ou os dramas pessoais e coletivos duma aldeia, cidade ou país”, quer seja através de documentários, de cinema de ficção, ou exposições e debates, explicam os responsáveis pelo Offside Lisboa.

Os filmes escolhidos vão abordar eventos marcantes do futebol nos últimos anos, a história de clubes de referência, figuras icónicas, situações de segregação política ou racial, além das questões de género já abordadas em 2018.

