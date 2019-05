Paraguai. Equipa da primeira divisão marca “golo fantasma” por erro da arbitragem

A partida entre Cerro Porteño e Sportivo San Lorenzo a contar para a jornada 19 da primeira liga de futebol do Paraguai ficou marcada por um erro insólito de arbitragem que originou um “golo fantasma”.

O Sportivo San Lorenzo perdia fora por 1-0 quando o avançado Sebastián Fernández rematou com estrondo à trave, ressaltando depois atrás do guarda-redes. Na recarga, um jogador da equipa visitante não foi eficaz e cabeceou para fora. Mas a equipa de arbitragem assinalou mesmo golo, considerando que, quando a bola embateu no relvado, ultrapassou a linha de golo.

Contundo, nas imagens, torna-se claro que a bola ficou longe da baliza. É possível observar os jogadores confusos num primeiro momento quando o árbitro apontou para o centro do terreno assinalando o golo. Seguiram-se festejos efusivos por parte da equipa que foge aos últimos lugares da tabela e, em contraste, protestos dos da casa, que lutam pelo título de campeão.

O Cerro Porteño começou a ganhar, inaugurando o marcador aos 52 minutos por intermédio de Joaquin Larrivey. O atual segundo classificado da liga paraguaia sofre assim um empate caseiro a quatro jornadas do fim do campeonato e está agora a sete pontos do Olimpia, líder da tabela. Já o San Lorenzo segue no nono posto da tabela, agora com mais um ponto fruto do erro de arbitragem.

Segundo o jornal desportivo português Record, o árbitro da partida e o árbitro assistente já foram afastados pelos organismos competentes.

