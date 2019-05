Parlamento aprova contagem integral do tempo de serviço dos professores mas sem prazo

O parlamento aprovou esta quinta feira uma alteração ao decreto do Governo, estipulando agora claramente que o tempo de serviço a recuperar são os nove anos, quatro meses e dois dias reivindicados pelos docentes.

Numa votação na especialidade da comissão parlamentar de educação e ciência, que esta quinta feira discute e vota as propostas de alteração dos partidos ao decreto do Governo relativo à contagem do tempo de serviço congelado aos docentes, os partidos, à exceção do PS, que votou contra, aprovaram uma nova redação do artigo 1.º do diploma.

Ficou assim aprovada a contagem integral dos 3.411 dias congelados, mas a formulação não define um calendário de faseamento da recuperação do tempo de serviço.

O PSD continua a insistir que o calendário de faseamento terá de ser novamente negociado com o Governo.

