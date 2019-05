Passes reduzem 40% na região das Beiras e Serra da Estrela a partir do dia 15

Os passes rodoviários e ferroviários na região que integra o território da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIM-BSE) vão ter todos uma redução no custo de 40%, a partir do dia 15, foi esta quinta-feira anunciado.

Segundo a CIM-BSE, que tem sede na Guarda, “no caso de passes para residentes estudantes, com menos de 23 anos, e para residentes com mais de 65 anos, a redução vai mesmo chegar aos 60%”.

António Ruas, primeiro secretário executivo da Comunidade Intermunicipal, citado numa nota de imprensa, refere que a medida “vai beneficiar uma população de quase 250 mil habitantes do Interior do país”, que passam “a ter um acesso mais barato aos transportes públicos”.

Segundo o responsável, os objetivos da implementação dos descontos “passam também pela promoção dos transportes coletivos em detrimento do transporte privado, a redução do número de carros das cidades, reduzindo o tráfego e facilitando o estacionamento nos centros urbanos”.

“A deliberação foi aprovada em reunião extraordinária do Conselho Intermunicipal da CIM-BSE no passado dia 18 de abril, no âmbito do PART – Programa de Apoio à Redução Tarifária nos transportes públicos de passageiros”, esclarece a fonte.

A nota refere que a aplicação do PART “envolve um custo anual total de 509.094 euros, dos quais 496.677 serão suportados pelo Orçamento Geral do Estado e o restante por cada um dos 15 municípios que integram a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela.

A CIM-BSE inclui as unidades territoriais da Serra da Estrela, Beira Interior Norte e Cova da Beira e é constituída por 15 municípios: 12 do distrito da Guarda (Almeida, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Guarda, Gouveia, Manteigas, Meda, Pinhel, Seia, Sabugal e Trancoso) e três do distrito de Castelo Branco (Belmonte, Covilhã e Fundão).

