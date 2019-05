Pedro Emanuel conquista Taça da Arábia Saudita com o Al-Taawon

Pedro Emanuel conquistou esta quinta-feira a Taça da Arábia Saudita, conhecida como King Cup of Champions, ao levar o Al-Taawon à vitória na final de Buraidah contra o Al-Itthiad. A equipa do treinador português garantiu a vitória em cima do minuto 90, quando o camaronês Tawamba Kana marcou o segundo do Al-Taawon e confirmou a reviravolta, já que o Al-Taawon começou a perder, com um golo do sérvio Prijovic (32′), e só empatou já na segunda parte, por intermédio de Talal Alabsi (55′)

Além de Pedro Emanuel, também o português Ricardo Machado e Cássio, Héldon e Amissi, jogadores com passagens por Portugal, festejam a conquista no segundo troféu mais importante do futebol saudita. A cumprir a primeira temporada na Arábia Saudita, o treinador português alcançou assim o quinto título da ainda curta carreira enquanto técnico, depois de ter vencido um Campeonato Nacional de juvenis com o FC Porto em 2012, uma Taça de Portugal com a Académica em 2012 e uma Taça e uma Supertaça do Chipre com o Apollon Limassol em 2015/16.

Já sem qualquer hipótese de chegar à vitória na Liga saudita, já que o Al-Taawon está no quarto lugar a duas jornadas do fim do Campeonato, Pedro Emanuel deu um empurrão a outro português na última jornada. O Al-Taawon venceu o Al Hilal, a antiga equipa de Jorge Jesus, e abriu caminho à subida à liderança do Al Nassr, o conjunto orientado por Rui Vitória.

